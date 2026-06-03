Camille Neveux, autoarea romanului „Livada din Damasc”, vine la Bookfest 2026! Lansarea cărții va avea loc la standul editurii Litera – vineri, 5 iunie, ora 18.00

Cititorii se pot întâlni cu autoarea în cadrul lansării de carte și al dezbaterii dedicate romanului său, vineri, 5 iunie, ora 18.00, la standul Editurii Litera (Romexpo, Pavilion B2). Alături de scriitoarea franceză, vor lua cuvântul Lyla Messad, responsabilă de proiect pentru carte și pentru dezbaterea ideilor în cadrul Departamentului Cultură și Media al Institutului Francez din România, Tania Radu, critic literar, și Marius Constantinescu, jurnalist cultural. Evenimentul va fi moderat de Ioana Bâldea Constantinescu, scriitoare și jurnalist cultural, director de comunicare al Editurii Litera.

Urmărește booktrailerul cărții aici. Cartea este disponibilă în format paperback la standul Litera de la Bookfest, online pe litera.ro și elefant.ro. Puteți asculta volumul în format audiobook pe platforma Voxa.ro, în lectura Marcelei Motoc. Participă la acest eveniment, completând formularul de inscriere și intri automat în tombola care îți poate aduce în bibliotecă noutățile Folio de la Bookfest! Mai multe detalii aici.

Un adevăr ascuns. Un vis de libertate. Trei generații – destinul unei familii siriene despărțite de revoluție și război.

„Un roman emoționant despre dragoste și furie, cu acțiunea plasată în inima revoluției siriene.“ – Delphine Minoui

Siria, 1995. Micul Aïssa merge în fiecare dimineață la școală, dezgustat de propaganda cu care sunt îndoctrinați elevii. Dar seara, se alătură unui grup de tineri instruiți de un șeic avangardist, care îi învață în secret noțiuni despre libertate, drepturile omului și democrație. Șaisprezece ani mai târziu, Aïssa orchestrează, împreună cu același grup, revolta care duce la revoluția siriană. În pericol de moarte și obligat să fugă din țara sa, se refugiază în Franța, purtând o povară grea.



Liban, în prezent. Exilată împreună cu familia sa din Siria natală, Nermine, în vârstă de doisprezece ani, are un singur gând: să spargă lanțurile care guvernează societatea conservatoare din care provine.

Revolta care clocotește în ea se datorează, în mare măsură, circumstanțelor speciale ale nașterii sale și absenței unui tată pe care nu l-a cunoscut. Într-o zi, ea vede un mesaj misterios pe telefonul mobil al mamei sale, iar Nermine, la fel de încăpățânată și înverșunată ca unchiul ei Aïssa, este gata să facă orice pentru a descoperi secretul care macină familia ei de ani de zile.

CAMILLE NEVEUX a fost mult timp reporteră în cadrul departamentului de știri externe de la Journal du Dimanche, specializată în lumea arabă și Orientul Mijlociu, unde a realizat numeroase reportaje și anchete. Absolventă a Institutului de Studii Politice din Strasbourg și a Centrului de Formare a Jurnaliștilor, este de asemenea licențiată în limba și literatura arabă la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (Inalco). Locuiește la Paris împreună cu soțul ei, originar din Daraya, Siria, și cei trei copii ai lor. Livada din Damasc (Le verger de Damas) este primul său roman.

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