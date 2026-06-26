Athenaeum Summer Festival 2026 se încheie spectaculos în două concerte care celebrează America la 250 de ani cu muzica legendarului său compozitor John Williams, pe 27 și 28 iunie

Publicul va avea ocazia rară de a asculta live, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii George Enescu, pe scena Ateneului, unele dintre cele mai cunoscute coloane sonore din istoria cinematografiei, într-un program de neratat care include trei dintre cele cinci coloane sonore cu care John Williams a câștigat Premiul Oscar: Star Wars, E.T. the Extra-Terrestrial și Schindler’s List.

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Concertele de închidere a ASF 2026 celebrează 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite cu cea mai cunoscută muzică venită de peste ocean, semnată de celebrul John Williams, supranumit adesea compozitorul Americii. Coloane sonore cunoscute și iubite de mai multe generații, din filmele Războiul Stelelor, Superman, Lista lui Schindler, E.T., Harry Potter, și nu numai, se vor auzi pe scena Ateneului sub bagheta dirijorului Stefan Geiger și a violonistului Rafael Butaru.

Unul dintre cei mai cunoscuți, premiați și de succes compozitori din istoria Statelor Unite, John Williams deține 5 Premii Oscar din 54 de nominalizări, peste 20 de discuri de aur și platină, 2 premii Emmy, 3 premii Globul de Aur, 25 de premii Grammy, 7 premii BAFTA și 6 premii Saturn. El își confirmă constant statutul de simbol cultural și rămâne, fără îndoială, unul dintre cei mai respectați creatori de muzică de film din lume.

Stefan Geiger este un dirijor și muzician german de prestigiu, recunoscut pentru versatilitatea sa în repertoriul simfonic tradițional, operă și muzică de film. Începând cu anul 2026, ocupă funcții importante, fiind dirijor principal invitat al Orquestra Sinfônica Brasileira din Rio de Janeiro (Brazilia) și al Filarmonicii Banatul din Timișoara (România).

Rafael Butaru este concertmaestrul Filarmonicii George Enescu și al Operei Naționale din București. A câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale și a participat la importante cursuri de măiestrie precum cursul de orchestră și vioară susținut de Adam Fischer și membri ai Orchestrei Filarmonicii din Viena.

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