Au început înscrierile pentru Concursul Internațional George Enescu, ediția a XX-a

Concursul, care se desfășoară o dată la doi ani, va avea patru secțiuni: compoziție, violoncel, vioară, pian. Maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Enescu, va susține și în acest an masterclass-urile de dirijat și de interpretare instrumentală, adăugând, pentru ediția aceasta, un masterclass de compoziție ce va fi susținut de membri ai juriului de compoziție.

Tema ediției din 2026, „In Pursuit of Excellence”, reflectă misiunea Concursului Enescu de a susține excelența artistică, rigoarea interpretativă și curajul creativ al noii generații de muzicieni, într-un context internațional competitiv și inspirat de modelul artistic al lui George Enescu.

Înscrierile pentru ediția din 2026 a Concursului Internațional George Enescu sunt deschise până la data de 10 mai 2026 pentru secțiunile de pian, vioară și violoncel și până în 30 iunie 2026 pentru secțiunea de compoziție, pentru care sunt eligibili artiștii născuți după 1 august 1991.

Masterclass-urile de compoziție și de interpretare dirijorală și aprofundare în studiul muzicii sunt deschise muzicienilor născuți după 1 august 1991, iar masterclass-ul de interpretare instrumentală se adresează muzicienilor născuți după 1 august 2001.

Structura Concursului este aliniată standardelor Federației Mondiale a Concursurilor Internaționale de Muzică și combină repertoriul clasic cu lucrările lui George Enescu, iar masterclass-urile integrate în program aduc o dimensiune dedicată studiului, dialogului și mentoratului, gândită pentru tineri muzicieni care vor să evolueze, să experimenteze și să își depășească propriile limite, fiind singurul concurs din România afiliat acestei organizații.

La București vor avea loc patru etape de concurs, la care vor fi prezenți un număr maxim de 50 de concurenți aleși în urma preselecțiilor, pentru fiecare secțiune instrumentală. Primele două etape de concurs se vor desfășura la Universitatea Națională de Muzică din București, iar semifinalele și finalele vor avea loc la Ateneul Român.

Tradițional, concertul de deschidere, din data de 23 august 2026, va avea ca soliști câștigătorii ediției din 2024 a concursului: Roman Lopatynskyi – pian, Yo Kitamura – violoncel, Mayumi Kanagawa – vioară și va fi acompaniat de Orchestra Națională Radio, dirijată de Cristian Măcelaru, după modelul concertului de deschidere al Festivalului Enescu. Maestrul Măcelaru va dirija și concertul de la finalul masterclass-ului de dirijat, alături de 3 dirijori selectați dintre participanții la masterclass, la pupitrul Orchestrei Române de Tineret.

Pe parcursul Concursului Enescu sunt programate 6 concerte simfonice și 6 recitaluri camerale de excepție, susținute la Ateneul Român de mari artiști internaționali, membri ai juriilor și laureați ai edițiilor anterioare ale concursului, iar semifinalele concursului (secțiunile violoncel, pian, vioară) vor fi în format de concert play-conduct (o noutate a acestei ediții), cu participarea Orchestrei de Cameră Radio.

Pe scena Concursului Internațional George Enescu vor urca, în cadrul finalelor secțiunilor instrumentale, trei dirijori internaționali de prim rang, invitați să conducă orchestrele în etapele decisive ale competiției: Case Scaglione, dirijor american apreciat pentru rigoarea și forța expresivă a interpretărilor sale, va conduce finala secțiunii de violoncel la pupitrul Orchestrei Naționale Radio; Harry Ogg, una dintre vocile distincte ale noii generații britanice, recunoscut pentru rafinamentul construcției muzicale, va dirija Filarmonica „George Enescu” în finala de vioară, iar Daniela Candillari, dirijoare cu o carieră solidă în Statele Unite va conduce finala de pian, la pupitrul aceleiași orchestre.

Concertul dedicat secțiunii de compoziție va fi dirijat de Marin Alsop, una dintre cele mai influente și respectate dirijoare ale scenei internaționale, recunoscută pentru angajamentul său constant față de muzica contemporană și pentru susținerea noilor generații de creatori. Aflată pentru prima dată în România, artista se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio, marcând un moment de referință pentru publicul și pentru scena muzicală românească.

Despre Concursul Internațional George Enescu

Organizat pentru prima dată în 1958, în același timp cu Festivalul Internațional George Enescu, Concursul Internațional George Enescu este una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii. De asemenea, Concursul Internațional George Enescu promovează compozițiile marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.

Începând cu 2014, Concursul Internațional George Enescu a devenit un eveniment distinct de Festival și este organizat la fiecare doi ani (alternativ față de anii în care se organizează Festivalul Enescu).

De la prima ediție, din 1958, și până astăzi, Concursul Enescu a lansat numeroși artiști care au devenit nume de referință pe scenele internaționale și au păstrat o legătură constantă cu muzica lui George Enescu și cu România: pianiștii Elisabeth Leonskaja, Ming-Qiang Li, Josu de Solaun, mezzosoprana Agnes Baltsa, violoncelistul Zlatomir Fung, violoniștii Erzhan Kulibaev și Nemanja Radulović.

Soliști remarcabili, precum pianiștii Radu Lupu, Valentin Gheorghiu și Dan Grigore, violonista Silvia Marcovici, care a cântat sub bagheta celor mai cunoscuți dirijori ai lumii (Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti etc.), soprana Ileana Cotrubaș, mezzosoprana Viorica Cortez, compozitorul Dan Dediu, precum și cei mai apreciați muzicieni români din mai tânăra generație – Alexandru Tomescu, Vlad Stănculeasa, Remus Azoiței, Anna Țifu, Stefan Tarara, Valentin Răduțiu, Valentin Șerban, Maria Marica – sunt doar câțiva dintre cei mai proeminenți muzicieni români la nivel internațional care au debutat ca laureați ai Concursului Internațional George Enescu.

Modelul de funcționare al Concursului Internațional George Enescu este inspirat de viața artistului al cărui nume îl poartă: susține și promovează tinerele talente din muzica clasică, urmând exemplul marelui compozitor, care, de-a lungul vieții, a sprijinit constant tinerii muzicieni. George Enescu a făcut donații substanțiale pentru a finanța burse destinate acestora, iar în 1912 a susținut un turneu în România, reușind să strângă peste o mie de lire sterline pentru a înființa și acorda un premiu național de compoziție. În același timp, Concursul Internațional George Enescu contribuie activ la promovarea creației enesciene, prin includerea constantă a sonatelor și suitelor sale în repertoriul de concurs.

Ediția aniversară a XX-a confirmă poziția Concursului Internațional George Enescu în elita competițiilor muzicale mondiale și reafirmă rolul său esențial în descoperirea și formarea viitoarelor personalități ale scenei internaționale.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction