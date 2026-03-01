Drepturile românilor afectați de anulările de zbor din Orientul Mijlociu

Potrivit Regulamentul (CE) nr. 261/2004, aceste situații sunt considerate „circumstanțe extraordinare”.
Regulamentul se aplică:
tuturor zborurilor care pleacă de pe un aeroport dintr-un stat membru al Uniunii Europene, indiferent de compania aeriană
zborurilor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, dacă sunt operate de un transportator aerian din UE
Nu se aplică zborurilor care pleacă din afara Uniunii Europene și sunt operate de companii din afara UE
Compensații financiare
Conform articolului 5 alineatul (3) din Regulament, companiile aeriene nu sunt obligate să acorde compensații financiare atunci când anulările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare, precum conflicte armate, riscuri grave de securitate sau închiderea spațiului aerian.
Drepturile pasagerilor
Rambursare sau redirecționare (Art. 8)
Pasagerii pot opta pentru:
rambursarea integrală a biletului în termen de 7 zile
redirecționarea către destinația finală la prima oportunitate disponibilă
rerutarea la o dată ulterioară convenabilă
Dreptul la asistență (Art. 9)
În cazul așteptării pentru rerutare, transportatorii trebuie să ofere:
mese și băuturi
cazare, dacă este necesar
transport între aeroport și locul de cazare
posibilitatea efectuării de comunicări gratuite
Informarea pasagerilor (Art. 14)
Transportatorii au obligația să informeze pasagerii cu privire la drepturile lor și opțiunile disponibile.
Recomandări pentru pasageri
verificarea statusului zborului înainte de deplasarea la aeroport
urmărirea notificărilor transmise de compania aeriană
contactarea transportatorului pentru rerutare sau rambursare
solicitarea asistenței, dacă timpul de așteptare o impune
păstrarea documentelor justificative și a chitanțelor pentru eventuale cheltuieli
Autoritățile precizează că siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritară, iar evoluția situației este monitorizată permanent.
(sursa: Mediafax)