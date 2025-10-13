Bernhard Schüler, pianistul de la TRIOSENCE (Germania) revine în România. “Songjazz” la București, Cluj și Constanța, la Jazz Fan Rising

x close
de Magdalena Popa Buluc    |    13 Oct 2025   •   17:57
O muzică solară de o rară frumusețe! Dacă printre pasiunile Dvs. se numără Helge Lien, Bill Evans, Ahmad Jamal ori Keith Jarrett, veți regăsi influențele lor în sound-ul special al acestor melodii superbe.

Bernhard Schüler este compozitorul și liderul grupului TRIOSENCE, supranumit de săptămânalul Stern "noua față a jazz-ului german". Stilul creat de el este inconfundabil, supranumit "songjazz", cu melodii puternice și clare, cu care pleci de la concert în minte și le fredonezi în drum spre casă.

 

În octombrie 2023, concertele SOLD OUT la Jazz Fan Rising au stabilit un record inedit : s-au vândut ca pâinea caldă partituri cu transcripțiile de pian solo ale albumelor Triosence multi-premiate. Muzica lui Bernhard Schüler . De aici, până la ideea acestor concerte cu Bernhard a fost doar un pas.

Bernhard va reveni la Jazz Fan Rising, doar cu "cântecele sale de jazz". În intimitate, la doi pași de auditoriu, ca într-un salon de muzică. Combinația de jazz, fusion, folk, pop și world music, îi va seduce nu doar pe cunoscători, ci și pe cei care nu au știut prea multe despre jazz până acum.

