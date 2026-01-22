x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Big Band-ul Radio România vă invită la dans: „The Magic of… Latin Jazz” – ediția a 2-a pe 22 ianuarie

Big Band-ul Radio România vă invită la dans: „The Magic of… Latin Jazz” – ediția a 2-a pe 22 ianuarie

de Magdalena Popa Buluc    |    22 Ian 2026   •   18:04
Big Band-ul Radio România vă invită la dans: „The Magic of… Latin Jazz” – ediția a 2-a pe 22 ianuarie
Sursa foto: Mara Halunga (voce) și Cauê De Marinis (chitară) ne vor purta în colțurile cele mai intime ale Braziliei, prin piese ca „Girl from Ipanema” sau „Aguas de Marco”

Ai început să visezi deja la plajă și la zilele de vară? Ritmurile latino și pașii de samba aduc atmosfera de vacanță la Sala Radio! Joi, 22 ianuarie 2026 (de la ora 19.00), te invităm să dansezi la început de an pe ritmuri ce combină jazz-ul și muzica latino. 

Sub bagheta Simonei Strungaru, Big Band-ul Radio România va prezenta cel de-al doilea concert din seria intitulată „The Magic of… Latin JazzPrin intermediul muzicii și prin prezența unor invitați de marcă vom pleca într-o călătorie muzicală prin zone variate ale Americii Latine și nu numai.

Astfel, Mara Halunga (voce) și Cauê De Marinis (chitară) ne vor purta în colțurile cele mai intime ale Braziliei, prin piese ca „Girl from Ipanema” sau „Aguas de Marco”.

Alături de „The Cuban Project” – format din Omar Secada, Rafael Oliveira Sánchez și Alexander Himely Benavides – vom explora atmosfera și culorile inconfundabile ale Cubei, în piese ca „Bésame Mucho” sau „Guantanamera”. „The Cuban Project” a luat naștere în 2020, compus exclusiv din artiști de origine cubaneză, care aduc în România ritmuri autentice ale muzicii tradiționale cubaneze și latine.

Pentru a inspira și mai mult artiștii de pe scenă, sunteți invitați să participați la concert cu articole vestimentare colorate și în ton cu atmosfera de sărbătoare!

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

 

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Big Band-ul Radio România Simona Strungaru
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri