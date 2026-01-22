Big Band-ul Radio România vă invită la dans: „The Magic of… Latin Jazz” – ediția a 2-a pe 22 ianuarie

Sub bagheta Simonei Strungaru, Big Band-ul Radio România va prezenta cel de-al doilea concert din seria intitulată „The Magic of… Latin Jazz”. Prin intermediul muzicii și prin prezența unor invitați de marcă vom pleca într-o călătorie muzicală prin zone variate ale Americii Latine și nu numai.

Astfel, Mara Halunga (voce) și Cauê De Marinis (chitară) ne vor purta în colțurile cele mai intime ale Braziliei, prin piese ca „Girl from Ipanema” sau „Aguas de Marco”.

Alături de „The Cuban Project” – format din Omar Secada, Rafael Oliveira Sánchez și Alexander Himely Benavides – vom explora atmosfera și culorile inconfundabile ale Cubei, în piese ca „Bésame Mucho” sau „Guantanamera”. „The Cuban Project” a luat naștere în 2020, compus exclusiv din artiști de origine cubaneză, care aduc în România ritmuri autentice ale muzicii tradiționale cubaneze și latine.

Pentru a inspira și mai mult artiștii de pe scenă, sunteți invitați să participați la concert cu articole vestimentare colorate și în ton cu atmosfera de sărbătoare!

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.