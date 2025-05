Bruce Springsteen, atac dur la Donald Trump în noul său EP: „Administrație coruptă și trădătoare”

Artistul în vârstă de 75 de ani nu doar că încântă publicul cu muzica sa, ci transmite și un puternic mesaj politic.

În cadrul pieselor „Land of Hope and Dreams” și „My City in Ruins”, Springsteen lansează critici dure la adresa situației politice din Statele Unite. Fără a-l menționa direct pe fostul președinte Donald Trump, muzicianul condamnă „o administrație coruptă, incompetentă și trădătoare” și vorbește despre „lucruri foarte ciudate, stranii și periculoase” care se petrec în America.

Această lansare vine la scurt timp după ce Donald Trump l-a atacat pe Springsteen în mod public, numindu-l „un nemernic insuportabil” și publicând un videoclip manipulat în care părea că îl lovește cu o crosă de golf. De asemenea, fostul președinte a cerut o „anchetă majoră” asupra lui Bruce Springsteen, Beyoncé și altor celebrități, acuzându-le – fără dovezi – că ar fi fost plătite pentru a sprijini Partidul Democrat.

Prin acest nou material, Bruce Springsteen își reafirmă poziția fermă în favoarea libertății și democrației. El le transmite fanilor un apel clar: „Să ne ridicăm împotriva autoritarismului. Lăsați libertatea să răsune!”

