Bruce Springsteen lansează o piesă inedită, extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului ''Born To Run''

Înregistrată la Record Plant, în timpul sesiunilor la albumul ''Born to Run'' piesa a fost pe punctul de a fi inclusă pe al treilea album de studio al lui Springsteen, însă în final nu s-a numărat printre melodiile alese pentru acesta.



Profitând de faptul că la 25 august se împlinesc 50 de ani de la lansarea albumului, ''Lonely Night in the Park'' a fost lansată vineri, la o calitate de studio nemaiauzită, potrivit Sony.



Lansarea este însoțită de publicarea unei selecții de imagini, nepublicate anterior, din sesiunea foto realizată de Eric Meola pentru coperta legendară a albumului ''Born to Run''.



Albumul, care a văzut lumina zilei la 25 august 1975, a schimbat viața lui Springsteen și a celor din jurul său, după cum a comentat muzicianul în ediția specială lansată în 2005 cu ocazia aniversării a 30 de ani a discului.



''Lonely Night in the Park'' are același spirit ca și melodiile incluse pe album, printre care se numără ''Thunder Road'', ''Jungleland'' sau piesa de titlu, ''Born to Run''. A