Bruce Springsteen lansează o piesă inedită, extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului ''Born To Run''

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   17:20
Bruce Springsteen lansează o piesă inedită, extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului &#039;&#039;Born To Run&#039;&#039;
Sursa foto: facebook

Bruce Springsteen a lansat vineri o piesă inedită, intitulată ''Lonely Night in the Park'', extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului ''Born To Run'', unul dintre cele mai emblematice discuri ale sale, scos pe piață în urmă cu 50 de ani, a anunțat casa de discuri Sony, transmite agenția EFE.

Înregistrată la Record Plant, în timpul sesiunilor la albumul ''Born to Run'' piesa a fost pe punctul de a fi inclusă pe al treilea album de studio al lui Springsteen, însă în final nu s-a numărat printre melodiile alese pentru acesta.

Profitând de faptul că la 25 august se împlinesc 50 de ani de la lansarea albumului, ''Lonely Night in the Park'' a fost lansată vineri, la o calitate de studio nemaiauzită, potrivit Sony.

Lansarea este însoțită de publicarea unei selecții de imagini, nepublicate anterior, din sesiunea foto realizată de Eric Meola pentru coperta legendară a albumului ''Born to Run''.

Albumul, care a văzut lumina zilei la 25 august 1975, a schimbat viața lui Springsteen și a celor din jurul său, după cum a comentat muzicianul în ediția specială lansată în 2005 cu ocazia aniversării a 30 de ani a discului.

''Lonely Night in the Park'' are același spirit ca și melodiile incluse pe album, printre care se numără ''Thunder Road'', ''Jungleland'' sau piesa de titlu, ''Born to Run''. A

Subiecte în articol: bruce springsteen piesa album born to run
