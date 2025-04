Bucharest Opera Festival 2025, lansat la ICR New York cu un recital susținut de soprana Iulia Isaev și pianista Liana Mareș, pe 25 aprilie

Evenimentul oferă publicului american o incursiune în excelența artei lirice românești - un eveniment ce prefațează ediția din 2025 a Bucharest Opera Festival.

În această atmosferă, vor fi dezvăluite publicului detalii despre cea de-a patra ediție a festivalului, oferind o perspectivă asupra evenimentului din acest an. Muzicologul Oltea Șerban-Pârâu va împărtăși impresii despre cea de-a treia ediție, la care a fost prezentă anul trecut, la București, aducând în discuție momente memorabile și impactul festivalului.

Participanții vor avea ocazia să vizioneze filmul Bucharest Opera Festival 2024 All Puccini Edition, realizat de Virgil Oprina, o mărturie video a succesului ediției precedente. La eveniment va participa directorul Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga. Seara se va deschide cu un scurt cuvânt-introductiv rostit de directorul ICR New York, Dorian Branea.

Ajuns la cea de-a patra ediție în iunie 2025, Bucharest Opera Festival contribuie în mod decisiv la includerea Bucureştiului în circuitul marilor oraşe organizatoare de festivaluri internaţionale, urmărind consolidarea unei platforme de prezentare a celor mai valoroase companii de opera și balet din țară și străinătate.

Program muzical

Iulia Isaev – soprană

Liana Mareş – pian

A. Catalani - „Ebben? Ne andrò lontana” din opera La Wally

A. Boito - „L’altra notte in fondo al mare” din opera Mefistofele

G. Puccini - „O mio babbino caro” din opera Gianni Schicchi

F. Poulenc - Les chemins de l’amour

P.A. Tirindelli - O Primavera!

G. Enescu - Eu mă duc, codrul rămâne

⁠G. Enescu – Estrenne a Anne

G. Enescu – Languir me fais...

G. Enescu – Aux damoiselles paresseuses d’ecrire a leur amys

G. Enescu – Du confict en douleur

N. Bretan - Stelele-n cer

BIOGRAFII

Reprezentantă de marcă a școlii românești de canto, cu o prestigioasă carieră artistică internațională care a culminat în 2019 cu debutul pe scena Operei Metropolitan din New York în rolul titular din opera ,,Tosca “ de G. Puccini, soprana Iulia Isaev se situează în galeria personalităților muzicale care au ridicat arta interpretativă la un nivel de maximă excelență. Absolventă a Universității de Muzică din București, sub îndrumarea distinsei maestre Arta Florescu, s-a remarcat încă din anii studenției obținând premii la concursuri internaționale precum ,,Loire Atlantique’’ Nantes- Franța, ,,George Enescu’’ București, ,,Madama Butterfly’’ Barcelona- Spania. Debutul său artistic a avut loc pe scena Operei Naționale București în rolul Micaelei din opera ,,Carmen’’ de G. Bizet urmând ca ulterior să desfășoare o intensă activitate în decursul căreia a fost invitată de cele mai prestigioase teatre de operă din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii: Staatsoper Viena, Bayeriche Staatsoper Munchen, Staatsoper Berlin, Deutche Oper Berlin, Semperoper Dresden, Oper der Staat Koln, Schwetzingen Schloss Opera Festival, Opernhaus Zurich, Hamburgiche Staatsoper , Opera National de Paris Palais Garnier, Teatre Champs-Elysees Paris, Opera National Lorraine Nancy, Opera National du Rhin Strasbourg, Theatre Royal de la Monnaie Brusseles, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice și Teatro Malibran Venezia, Teatro San Carlo Lisabona, Greek National Opera House, New National Theatre Tokyo și Bunkamura Hall Tokyo, Seoul Opera House, și New York Metropolitan Opera House. A interpretat roluri în spectacole de referință: Mimi din ,,La Boheme”, Cio-cio-san din ,,Madama Butterfly”, Floria Tosca din ,,Tosca”, Manon Lescaut din ,,Manon Lescaut” Liu din ,,Turandot” de Puccini, Desdemona din ,,Otello”, Alice Ford din ,,Falstaff ” de Verdi, Marguerite din ,,Faust” de Gounod, Giulietta din ,, Povestirile lui Hoffmann” de Offenbach, Donna Anna din ,,Don Giovanni”, Contessa din ,,Nunta lui Figaro”, Pamina din ,,Flautul Fermecat”, Fiordiligi din ,,Cosi Fan Tutte” de Mozart, Tatiana din ,,Evgheni Oneghin” de Ceaikovski, Nedda din ,,Paiațe” de Leoncavallo, Adriana Lecouvreur din ,,Adriana Lecouvreur” de Cilea, Elsa de Brabant din ,,Lohengrin” și Elisabeth din ,,Tannhauser” de Wagner. În cadrul acestor spectacole a colaborat cu dirijori renumiți precum James Levine, Yannick Nezet-Seguin, Michel Plasson, Marco Armiliato, Carlo Rizzi, Fabio Luisi, Mladislav Rostropovich, Daniel Oren, Rafael Fruhberg de Burgos, Daniel Harding, Evelino Pido, Ascher

Fish, Franz Welser Most, Kerry Lynn Wilson, Robin Ticciati, Gianluigi Gelmetti etc. dar și cu regizori de operă și film de talie mondială: Franco Zefirelli, Peter Brook, David McVicar, Richard Eyre, Graham Vick, Robert Wilson, Luigi Proietti, Hugo de Ana etc. De asemenea a susținut serii de concerte vocal simfonice atât în țară cât și în străinătate în săli de prestigiu precum Concertgebow Amsterdam, Gran Teatre dell Liceu Barcelona, Teatro Massimo Palermo, Filarmonica din Koln, Megaron Athena, Nagasaky Hall Center, Palais Garnier Paris etc. A înregistrat în Studioul de concerte al Sălii Radio arii di opere, concerte vocal simfonice și a participat în cadrul mai multor emisiuni la Radio și Televiziune. Este invitată să jurizeze diverse concursuri de canto din țară și a susținut numeroase cursuri de măiestrie. În prezent Iulia Isaev este solistă la Opera Națională București și conf. univ. dr. la Universitatea de Muzică din București

Absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală a Universității Naționale de Muzică București, la clasa prof. Veronica Gaspar în 1998, pianista Liana Mareș a absolvit și secția Clavecin a aceleeași prestigioase instituții de învățământ, la clasa prof. Ogneanca Lefterescu. Imediat după absolvire, a fost angajată la Opera Națională București, colaborând însă și cu alte instituții precum Filarmonica George Enescu din București, Teatrul Național de Operetă Ion Dacianși Radiodifuziunea Română. A susținut recitaluri la Ateneul Român, Sala Dalles, Muzeul Cotroceni, Muzeul Peleș, în săli de concerte din Craiova, Oradea și Brăila.

Repertoriul său de acompaniament muzică de operă conține lucrări semnate de compozitori ca Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, dar și Georges Bizet, Engelbert Humperdinck, Richard Wagner, Henry Purcell și Peter Ruzicka. Alături de trupa Operei Naționale București, Liana Mareș a întreprins turnee în Franța, Grecia și Israel.

Din iunie 2011, este formator de interpreți lirici, titlu acordat de Accademia Teatro alla Scala.

Bucharest Opera Festival

Ajuns la a 4-a ediție, Bucharest Opera Festival va alterna în cele 10 seri producţii de operă, balet, operetă şi operă în concert, cu 10 companii diferite, printre care 2 invitaţi din afara României, Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău şi Opera din Ruse.

Operei Naţionale din Bucureşti i se alătură pe afişul festivalului Opera Națională Română Iaşi, Opera Națională Română Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Opera din Braşov, Teatrul de operă şi balet Nae Leonard din Galaţi şi Orchestra de Cameră Radio.

Ca şi anii trecuţi, toţi directorii de teatru liric din România au găsit cheia să-şi entuziasmeze colectivele artistice şi tehnice pentru a veni la acest festival, contribuind la a transforma Bucureştiul într-o destinaţie privilegiată de turism cultural.