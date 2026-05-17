Moment istoric la Eurovision 2026: Bulgaria triumfă cu DARA și „Bangaranga”. Alexandra Căpitănescu a dus România în Top 3

Bulgaria a câștigat pentru prima dată Eurovision 2026. DARA a făcut istorie cu „Bangaranga”, iar România s-a clasat pe locul 3

Bulgaria a obținut sâmbătă seara prima victorie din istoria sa la concursul Eurovision, după un moment electrizant oferit de cântăreața DARA cu piesa „Bangaranga”. Finala celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene s-a desfășurat la Viena, iar artista bulgară a reușit să cucerească atât juriile internaționale, cât și publicul din întreaga Europă.

DARA, în vârstă de 27 de ani, a triumfat cu un total impresionant de 516 puncte, devansând clar reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a ocupat locul secund cu piesa „Michelle” și 343 de puncte.

România a încheiat competiția pe locul al treilea, după prestația apreciată a Alexandra Căpitănescu cu melodia „Choke Me”, care a adunat 296 de puncte.

„Bangaranga”, piesa care a cucerit Europa

Considerată un adevărat imn al libertății, al petrecerii și al emancipării, „Bangaranga” a dominat clasamentul Eurovision 2026 încă din momentul acordării voturilor juriilor. Bulgaria a primit 204 puncte din partea juriilor profesioniste și alte 312 puncte din televoting, reușind performanța rară de a câștiga ambele categorii de vot.

Este pentru prima dată în aproape un deceniu când atât publicul, cât și juriile aleg același câștigător al Eurovisionului, performanță care nu mai fusese atinsă din 2017, la ediția desfășurată la Kiev.

Victoria Bulgariei a fost una categorică. Diferența de 173 de puncte față de ocupantul locului secund reprezintă cel mai mare ecart din istoria concursului Eurovision, depășind inclusiv recordul stabilit de Alexander Rybak cu piesa „Fairytale” în 2009.

Australia și Italia au completat Top 5 al competiției, clasându-se pe locurile patru și cinci.

Bulgaria a revenit la Eurovision după trei ani de absență

Succesul Bulgariei este cu atât mai spectaculos cu cât țara revenise în competiție abia în 2026, după o pauză de trei ani cauzată de probleme economice. Televiziunea publică bulgară revenise în concurs cu ambiția de a produce un moment memorabil, iar alegerea DAREI s-a dovedit decisivă.

Conform tradiției Eurovision, ediția din 2027 va fi organizată în Bulgaria, marcând un moment istoric pentru țara vecină.

Bulgaria participă la Eurovision din 2005, însă cea mai bună performanță de până acum fusese locul al doilea obținut de Kristian Kostov în 2017 cu piesa „Beautiful Mess”.

Cine este DARA, noua senzație a muzicii pop din Balcani

DARA este una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Bulgaria și o figură importantă a scenei muzicale balcanice moderne. Artista s-a remarcat prin stilul său nonconformist, vocea puternică și mixul de influențe pop, dance și electronice.

Printre cele mai cunoscute hituri ale sale se numără „Thunder”, „Call Me” și „Mr. Rover”, melodii care au dominat clasamentele muzicale din Bulgaria și au strâns milioane de ascultări online.

În ultimii ani, DARA a devenit și mentor în cadrul emisiunii The Voice of Bulgaria, contribuind la lansarea unei noi generații de artiști.

În 2025, artista a lansat albumul „ADHDARA”, considerat cel mai personal proiect al său de până acum și materialul care i-a consolidat imaginea internațională înaintea succesului uriaș de la Eurovision 2026.