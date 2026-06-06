Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro

Ea s-a scumpit foarte mult după ce a inclusă în gastronomia de lux. Principalii producători sunt în Europa de Vest deși planta a fost cultivată în trecut și în zona balcanică.

Planta care a devenit deosebi de populară este hameiul. Potrivit Blic, ea este foarte apreciată datorită lăstarilor săi tineri care reprezintă una dintre cele mai rare delicatese de pe continent. Lăstarii tineri de hamei sunt căutați pentru textura lor delicată. Sezonul scurt de recoltare și lipsa producției au ridicat foarte mult prețul pe piețele europene. Un kilogram poate ajunge la 1.000 de euro.

Produsul este foarte căutat de bucătarii care l-au inclus în meniurile de lux. Lăstarii fragezi de primăvară arată ca sparanghelul sălbatic și sunt apreciați pentru textura lor delicată, amărăciunea ușoară și compoziția nutrițională bogată.

O plantă căutată și de berari

În plus, hameiul este un ingredient esențial în industria berii. De aceea, cei mai mulți producători au contracte doar cu fabricile de bere.

Experții în agricultură cred ca hameiul nu este apreciat la valoarea sa în special în partea estică și sudică a Europei. Ei dat drept exemplu Croația unde în trecut existau culturi de hamei.

O plantă considerată o bijuterie gastronomică

În prezent, lăstarii tineri de hamei sunt considerați o adevărată bijuterie gastronomică în numeroase restaurante europene de lux. Prețul lor ridicat nu este rezultatul modei, ci al disponibilității foarte limitate și al producției exigente.

Hameiul crește adesea în sălbăticie, este dificil să fie cultivat într-un mod organizat, iar recoltarea se face manual într-un termen scurt. De asemenea, lăstarii sunt extrem de perisabili și se consumă cel mai bine imediat după cules, motiv pentru care pot fi găsiți doar în piețele locale sau în restaurantele care cooperează cu mici producători.

(sursa: Mediafax)