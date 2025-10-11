Doliu în muzica sud-coreeană: Cântărețul Jang Hae Young, membru al trupei F-IV, a murit la 45 de ani după o luptă cu cancerul

x close
de Vali Deaconescu    |    11 Oct 2025   •   22:07
Lumea muzicii K-pop este în doliu după moartea lui Jang Hae Young, solistul trupei F-IV, care s-a stins din viață la doar 45 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Colegii și fanii îl comemorează pentru vocea sa caldă și personalitatea blândă.

Jang Hae Young, cunoscut ca membru al formației sud-coreene F-IV, a încetat din viață la vârsta de 45 de ani, în urma unei bătălii curajoase cu cancerul. Vestea tristă a fost confirmată de colegul său de trupă, Kim Hyun Soo, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Adio. Să cântăm din nou împreună când ne vom reîntâlni în cer.”

Jang Hae Young a debutat în anul 2002 alături de F-IV, o trupă care s-a remarcat prin baladele emoționante și armoniile vocale delicate. După destrămarea formației, artistul a continuat o carieră solo, lansând piese precum „I’m Sorry That I’m Ugly”, care i-a adus aprecierea publicului pentru sinceritatea și profunzimea mesajului.

În 2016, membrii F-IV s-au reunit în cadrul emisiunii populare Two Yoo Project – Sugar Man, unde Jang a povestit că, pe lângă muzică, lucra ca consultant independent în investiții, potrivit Allkpop.com.

 

