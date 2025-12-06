Celebra violoncelistă Anne Gastinel invitată la Sala Radio

Vă veți bucura la Sala Radio de un program atractiv, conceput în jurul lui Schumann — Concertul în la minor pentru violoncel și orchestră, Dvořák — Serenada în mi major pentru orchestră de coarde și Fitzenhagen — Concert-Walzer pentru cvartet de violoncele. O veți aplauda pe Anne Gastinel în dublă ipostază: artista va asigura și conducerea artistică și interpretarea solistică.

Cu o carieră de peste treizeci de ani, Anne Gastinel concertează în cele mai renumite săli și festivaluri de pe toate continentele (Théâtre des Champs-Elysées, Philharmonie de Paris, Vienna Musikverein, Suntory Hall din Tokyo, Théâtre du Châtelet, Victoria Hall din Geneva, Wigmore Hall din Londra, Auditorium de Lyon, Amsterdam Concertgebouw) în recitaluri, în concerte de muzică de cameră și alături de cele mai renumite orchestre din lume. A cântat alături de mari maeștri precum Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovitch și Kurt Sanderling.

Discografia sa extinsă a primit cele mai importante premii. Înregistrarea sa cu Triplu Concert de Beethoven cu Nicholas Angelich, Gil Shaham, Paavo Järvi și Orchestra Radio Frankfurt a primit premiul Choc din partea revistei „Classica”. Triourile complete ale lui Beethoven lansate în 2020 de La Dolce Volta cu David Grimal și Philippe Cassard au câștigat un premiu Diapason d’or și un Choc Classica.

Stagiunea 2025-2026 o va duce în Taiwan, Bruxelles, Londra, Montreal și SUA, în România, în Turcia, în recitaluri, precum și în trio sau în concerte.

Talent precoce, Anne Gastinel a intrat la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon la vârsta de 11 ani. Yo-Yo Ma, János Starker și Paul Tortelier, alături de care și-a perfecționat abilitățile și care au avut un impact profund asupra dezvoltării sale personale și muzicale, au recunoscut deja în ea maturitatea unei artiste excepționale.

A câștigat numeroase premii la concursuri internaționale importante (Scheveningen, Praga, Rostropovitch) și a început să concerteze în toată Europa, ajungând în cele din urmă în atenția publicului larg la Concursul Eurovision din 1990. În 1997, a fost aleasă de Marta Casals Istomin pentru a cânta timp de un an la legendarul violoncel de colecție Matteo Goffriller ce a aparținut lui Pablo Casals. În 2006, Anne Gastinel a primit premiul Victoire de la Musique la categoria „Solistul anului” (după ce câștigase premiile „Tânăr talent” și „Cea mai bună înregistrare”).

Este profesoară la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon din 2003 și la Académie Jaroussky din 2022. Artistă și profesoară respectată, prezidează în prezent numeroase jurii ale concursurilor de violoncel (Harbin, Budapesta, Regina Elisabeta din Bruxelles ș.a.).

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.