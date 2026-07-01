Chitaristul român Bogdan Mihăilescu, pe scena a două festivaluri importante din Cehia

Bogdan Mihăilescu va susține un recital și în cadrul celei de-a 38-a ediții a Festivalului de chitară de la Mikulov, pe 7 iulie 2026.

Repertoriul artistului pe scenele de la Kutná Hora și Mikulov:

Frédéric Chopin (1810–1849): 24 de Preludii, op. 28 nr. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 20

Carlos Seixas (1704–1742): Sonata nr. 50, Sonata nr. 23, Sonata nr. 24

Dušan Bogdanović (n. 1955): Doina (dans tradițional românesc), Suite des rêves

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu (n. 1971): Tarantella

Nuccio D’Angelo (n. 1955): Două cântece în modul lidian

În zilele de 7 și 8 iulie chitaristul va susține masterclass-uri la Castelul din Mikulov.

Bienala Internațională de Chitară Kutná Hora are o tradiție de peste 40 de ani. În 1976, dr. Václav Korbel, fondator și redactor-șef al revistei „Instrumente muzicale” și director al concursurilor de vioară cehoslovace, alături de Milada Lesevová, inspectorul școlii regionale de muzică din Mittelbohemia au conceput concursul, care i-a reunit ulterior și pe Jaroslav Kormunda, profesor la Facultatea Pedagogică din České Budějovice și Conservatorul din Plzeň, și Jaroslav Škopek, chitarist și profesor în Kralupy. Bienala constă într-un concurs de interpretare a pieselor pentru chitară clasică din diferite perioade muzicale (de la Renaștere până la muzică contemporană), concerte ale unor artiști de renume mondial, prelegeri, expoziții cu vânzare, prezentări de constructori de chitare și cursuri de măiestrie susținute de pedagogi de chitară clasică de renume mondial. Astfel, Bienala a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de gen din Europa Centrală.

Festivalul de chitară de la Mikulov este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de profil din Republica Cehă și Europa Centrală. Cea de-a 38-a ediție (2026) va reuni din nou o serie de concerte publice, cursuri de măiestrie și seminarii, oferind publicului o experiență memorabilă în cadrul inspirator al orașului Mikulov.

Născut în 1991 la București, România, Bogdan Mihăilescu și-a început studiile de chitară clasică în cadrul Conservatorului Național George Enescu din București la vârsta de 10 ani, sub îndrumarea profesorului Liviu Georgescu. La 17 ani a debutat ca solist cu Orchestra Națională de Radiodifuziune. În 2012, a intrat la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Paris, unde a studiat cu Olivier Chassain și Laurent Blanquart, beneficiind totodată de îndrumarea lui Judicaël Perroy. A absolvit un master în chitară în 2018, cu mențiunea „Très Bien à l'unanimité”, urmată de un al doilea master în Pedagogie Instrumentală de la Haute École de Musique de Genève în 2020, sub îndrumarea lui Dusan Bogdanovic. De-a lungul carierei sale, Bogdan Mihăilescu a susținut concerte și cursuri de master în Franța, Italia, România, Elveția, Slovenia, Spania, Portugalia, Austria, Germania, Polonia, Finlanda, Australia, Brazilia, Argentina și Mexic. A obținut premiul I la José Tomás (Spania), Enrico Mercatali (Italia), Adelaide (Australia), Kutná Hora (Republica Cehă, 2024, ediția 21), Harmonia Cordis (România) și Tallinn (Estonia). A câștigat premiul II la Forum Guitar Wien (Austria), Paganini (Italia), Denver (SUA), Ligita (Liechtenstein) și Primavera (Portugalia), precum și premiul III la Concursurile Internaționale Tokyo (Japonia) și Velbert (Germania). Pasionat de noi repertorii pentru chitară, transcrie în mod regulat lucrări ale unor compozitori precum Chopin, Bach, Ravel și Debussy. Albumul său de debut, „Nocturne”, lansat în 2016 la Festivalul de Chitară José Tomás, conține multe dintre transcrierile sale. Artistul este sponsorizat de Savarez strings și cântă la o chitară creată de lutierul australian Jim Redgate.