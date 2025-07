Concert de cameră „Enescu 70” în cadrul Festivalului Internaţional de Operă de la Ierusalim

Seria de evenimente propuse de ICR Tel Aviv pe parcursul anului 2025, dedicate celebrării operei și moștenirii enesciene, a inclus, în luna martie, conferința Enescu 70: muzicieni israelieni și creația enesciană, precum și proiectul Enescu 70 – recital de pian și masterclass-uri Teodora Țepeș în Israel, din luna mai. Concertul de muzică de cameră din 21 iulie 2025 a fost organizat de ICR Tel Aviv în colaborare cu Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival, în cadrul Festivalului Internaţional de Operă de la Ierusalim, „un parteneriat de succes și de tradiție, care se întinde pe parcursul a aproape două decenii”, după cum s-a exprimat Martin Salamon, directorul ICR Tel Aviv în cuvântul de prezentare a evenimentului.

Festivalul Internaţional de Operă de la Ierusalim, ediția 2025, se desfășoară în perioada 7-24 iulie, în diverse locații din Ierusalim și Tel Aviv, cu participarea unor artiști israelieni și internaționali, prezența artiștilor români fiind, de-a lungul anilor, susținută de Institutul Cultural Român. Concertul Enescu 70 din data de 21 iulie a făcut parte din programul Festivalului, alături de spectacole și concerte în care muzicienii români și-au adus contribuția. Repertoriul concertului de cameră a cuprins lucrări semnificative din creația enesciană: Violin Sonata No. 1 in D major, Op. 2, Suite No. 2 for Piano, Op. 10, Sarabande, Trois Mélodies on Poems of Fernand Gregh, 7 Chansons de Clément Marot, Op.15, Piano Quartet No. 1 in D major, Op. 16.

Seria de manifestări ale ICR Tel Aviv dedicate împlinirii a 70 de ani de la dispariția marelui compozitor român va continua cu evenimente planificate a avea loc pe parcursul întregului an 2025, proiectul fiind unul prioritar în calendarul anual de evenimente ale reprezentanței.