Concert extraordinar INTEGRALA SAINT-SAËNS: pianista Miruna Maciuca, Orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea și dirijorul Russell McGregor, pe scena Sălii Radio București

Evenimentul propune o călătorie sonoră impresionantă prin cele cinci concerte pentru pian și orchestră semnate de Camille Saint-Saëns, o veritabilă demonstrație de virtuozitate, expresivitate și rezistență artistică. Publicul va descoperi universul romantic francez al compozitorului, de la eleganța lirică a Concertului nr. 2 până la forța dramatică a Concertului nr. 5, „Egipteanul”. Programul este conceput ca o narațiune muzicală coerentă, în care fiecare lucrare completează tabloul spiritual și tehnic al integralei.

Performanța Mirunei Maciuca este cu atât mai remarcabilă cu cât pianista, în vârstă de doar 20 de ani, studentă la Conservatorul din Veneția, reușește să aducă pe scenă toate cele cinci concerte într-o singură seară – o provocare rar întâlnită chiar și pe marile scene internaționale. Proiectul „Integrala Saint-Saëns” este pentru tânăra artistă o reîntoarcere simbolică „acasă”, într-un dialog între pasiune, studiu și identitate culturală, susținut de orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea sub bagheta maestrului Russell McGregor, concertmaestrul Palatului Schönbrunn din Viena.

Dirijorul și violonistul Russell McGregor, binecunoscut publicului român pentru concertele „Best of Vienna” susținute alături de Johann Strauss Ensemble în perioada sărbătorilor de iarnă, aduce în acest proiect eleganța și rigoarea tradiției vieneze, dar și energia inconfundabilă care i-a câștigat renumele pe scenele lumii. Sub conducerea sa, orchestra va oferi o interpretare plină de culoare, rafinament și echilibru, în spiritul autentic al romantismului francez.

Pianista Miruna Maciuca, născută la București și formată la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, este studentă la Conservatorul din Veneția, la clasa profesorului Igor Cognolato. Deși se află la începutul carierei sale internaționale, tânăra artistă a concertat deja pe scene din Italia, Austria, Serbia, Portugalia, Spania și Germania, câștigând numeroase premii internaționale și fiind apreciată pentru sensibilitatea și maturitatea interpretărilor sale.

Biletele pentru concertul „Integrala Saint-Saëns – Miruna Maciuca & Russell McGregor” sunt disponibile pe Iabilet.ro și în rețeaua IaBilet din toată țara, la prețuri variabile în funcție de categoria de loc, după cum urmează:

– 150 lei; Categoria II – 120 lei;

