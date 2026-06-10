Concert extraordinar la Sala Radio: 145 de ani de relații diplomatice între Spania și România

Sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu, Orchestra Națională Radio va prezenta un program dedicat muzicii inspirate de cultura spaniolă, reunind câteva dintre cele mai reprezentative lucrări din repertoriul simfonic european cu tematică hispanică.

Concertul face parte din programul de activități speciale organizate cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și se desfășoară în colaborare cu Ambasada Spaniei în România, Institutul Cervantes din București și Centrul Național de Difuzare Muzicală din Spania (CNDM) și cu sprijinul Garanti BBVA România.

Seara va avea, de asemenea, o semnificație specială întrucât coincide cu împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Manuel de Falla (1876 – 1946), una dintre marile personalități ale muzicii spaniole. Programul va include o creație emblematică a compozitorului: El amor brujo, partitură ce a contribuit decisiv la promovarea muzicii spaniole pe principalele scene internaționale ale secolului XX.

Mai mult, concertul va debuta cu uvertura operei Sclavii veseli de Juan Crisóstomo de Arriaga (1806 – 1826) , de la a cărui trecere în neființă se împlinesc în acest an 200 de ani. Arriaga a fost supranumit „Mozartul al Spaniei”, deoarece, la fel ca Amadeus, a fost atât un copil minune cât și un compozitor desăvârșit care a murit tânăr. De asemenea, cei doi aveau aceleași nume de botez și aceeași zi de naștere.

Programul serii de la Sala Radio va continua cu celebra Simfonie spaniolă de Édouard Lalo, una dintre marile creații din repertoriul pentru vioară și orchestră. A doua parte a evenimentului va fi dedicată lui Manuel de Falla, cu El amor brujo, înainte de a se încheia cu strălucitoarea Alborada del gracioso de Maurice Ravel, inspirată de tradiția muzicală spaniolă și considerată una dintre cele mai apreciate pagini orchestrale ale compozitorului francez.

În calitate de solistă invitată, în Simfonia spaniolă o veți aplauda pe violonista Ana María Valderrama, una dintre cele mai remarcabile interprete din generația sa și prima violonistă spaniolă ce a câștigat Marele Premiu la Concursul Internațional de Vioară „Pablo Sarasate”. Cariera sa i-a permis să concerteze alături de unele dintre cele mai importante orchestre din Europa, Asia și America.

Seara va fi completată de prezența carismatică a Maríei Toledo, figură emblematică a flamenco-ului contemporan și prima femeie din istoria acestui gen care cântă acompaniindu-se singură la pian. Cu șase nominalizări la premiile Latin Grammy și o carieră internațională la cel mai înalt nivel artistic, María Toledo va aduce pe scena Sălii Radio forța, pasiunea și intensitatea flamenco-ului, într-una dintre piesele pe care le-a interpretat cel mai des de-a lungul carierei sale artistice: Amor brujo de Manuel de Falla. Un concert despre întâlnirea dintre culturi, despre eleganța muzicii clasice și energia inconfundabilă a Spaniei.

Dirijorul Nicolae Moldoveanu şi-a construit un vast parcurs pe scena internaţională, dirijând mari orchestre ca Filarmonica Regală din Liverpool, Orchestra Radio din Olanda, BBC Philharmonic, Orchestra Filarmonicii din Malaezia, Orchestra de Cameră din Stockholm ș.a. Printre ansamblurile de care îl leagă o colaborare deosebită se află English Sinfonia şi London Mozart Players.

Pregătirea sa muzicală l-a purtat în apreciate instituţii de învăţământ superior europene, de la Conservatorul din Leipzig (unde a studiat orga) la cursurile Conservatorului din Zürich (unde s-a dedicat artei dirijorale) şi apoi la Basel şi Berna şi în cele din urmă la Academia Regală de Muzică din Londra.

De la debutul său ca solistă alături de dirijorul Zubin Mehta, în cadrul concertului organizat cu ocazia împlinirii a 70 de ani de către Majestatea Sa Regina Spaniei, Ana María Valderrama s-a impus ca una dintre cele mai apreciate violoniste spaniole ale momentului.

Câștigătoare a premiului I și a Premiului Special al Publicului la cea de-a XI-a ediție a Concursului Internațional de Vioară Pablo Sarasate din 2011, a devenit prima violonistă spaniolă din istorie ce a obținut acest prestigios premiu. Ana María Valderrama a câștigat și alte competiții importante, precum Concursul Internațional de Vioară de la Lisabona (Portugalia), Primer Palau (Barcelona), Concursul Internațional de Vioară de la Novosibirsk (Rusia) etc.

Este invitată constant să concerteze ca solistă alături de principalele orchestre din Spania, precum și alături de orchestre internaționale de prestigiu. Printre concertele sale recente și viitoare se numără colaborări cu ansambluri precum Orquesta Nacional de España, L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orchestra Simfonică Academică din Sankt Petersburg, Niederbayerischen Philharmonie, Sinfónica de Medellín, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra (Tokio) ș.a.

María Toledo este o figură emblematică a flamenco-ului contemporan și cariera sa include deja șapte albume lansate: María Toledo (2009), Uñas Rojas (2012), Consentido (2015), Magnética (2016), Corazonada (2019), Ranchera Flamenca (2021) și Vicente (2023). Are șase nominalizări la premiile Latin Grammy, printre care Albumul anului și Cel mai bun album de muzică flamenco.

Este, de asemenea, nominalizată la Premiile Muzicii din Spania (la categoria Cel mai bun aranjament, cu albumul Vicente) și câștigătoare la Premiile Más Músicas la categoria Cel mai bun album de muzică flamenco, cu Ranchera Flamenca. Cu ultimul său album, Vicente, s-a clasat pe locul I în topul global de vânzări iTunes din țara sa, Spania, așa cum s-a întâmplat și cu albumul anterior. María Toledo are în palmares un număr mare de premii, printre care Premiul Novel la Festival Internacional del Cante de Las Minas și Premiul I la Bienala din Cádiz.

A susținut turnee internaționale în Mexic, Japonia, Republica Dominicană, Columbia, Puerto Rico, Franța, Germania, Israel, Italia, Turcia, Egipt, Maroc.

În prezent, este artista care a interpretat de cele mai multe ori El Amor Brujo de Manuel de Falla, urcând pe scene precum Beijing Concert Hall, Konzerthaus din Berlin, Barbican Hall din Londra, Symphony Hall din Birmingham, The Queen’s Hall, Auditorio Nacional din Madrid, fiind acompaniată de diverse ansambluri ca Orchestra Simfonică BBC, Orchestra Simfonică Națională RAI, Orchestra Filarmonică din Hong Kong, Orchestra Simfonică Națională a Chinei, Konzerthausorchester Berlin, Orchestra Națională a Spaniei etc.

María Toledo a cântat recent la închiderea Președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene, care a avut loc la Auditoriul Național din Madrid, apărând și într-un videoclip alături de regii Spaniei, material video ce a devenit viral.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.

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