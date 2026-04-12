Concertmaestro, ediția a II-a: de la Concertgebouw Amsterdam, pe scenele din România!

Turneul va avea avanpremieră la Botoșani, pe 10 aprilie și se desfășura în perioada 15-23 aprilie 2026 în orașele Târgu Mureș, Deva, Râmnicu Vâlcea, București, Iași, Brașov și Galați.

După prima ediție, Concertmaestro își continuă parcursul cu același format concentrat, în care vioara solo devine un spațiu de expresie fără intermedieri, iar relația cu publicul capătă o dimensiune directă și personală.

Punctul central al ediției din 2026 va avea loc pe 20 aprilie, la Ateneul Român din București, iar biletele sunt deja disponibile online: Turneul Concertmaestro 2026 Liviu Prunaru - event registration on Oveit

Programul propus anul acesta este unul de mare dificultate tehnică și profunzime artistică, traversând epoci și stiluri esențiale pentru repertoriul viorii solo. Publicul va putea asculta lucrări semnate de George Enescu, Johann Sebastian Bach, Henryk Wieniawski și Nicolò Paganini.

Violonistul Liviu Prunaru: „Concertmaestro este, pentru mine, forma cea mai directă de a fi pe scenă: fără protecția orchestrei, fără distanță, doar eu și muzica, în fața publicului. Fiecare oraș aduce o altă energie, iar întâlnirea cu publicul din România îmi oferă ocazia să construiesc, de fiecare dată, un dialog real, prin sunet și prezență.”

Cu o carieră internațională de peste 35 de ani, Liviu Prunaru își reafirmă, prin Turneul Național Concertmaestro, dorința de a construi proiecte durabile în peisajul cultural românesc, adresate unui public atent, pentru care muzica clasică rămâne o experiență directă și necesară.

Un proiect Pro Contemporania din seria „Turnee de poveste”

PROGRAM:

George Enescu - Lăutarul

J.S. Bach - Sonata nr. 2 pentru vioară

H. Wieniawski - Studiu-Capriciu op. 18 nr. 2

- Studiu-Capriciu op. 18 nr. 5

N. Paganini - Capriciu nr. 1

- Capriciu nr. 5

- Capriciu nr. 14

- Capriciu nr. 20

- Capriciu nr. 24

ITINERAR:

10 aprilie, ora 19:00 – Botoşani, Teatrul Mihai Eminescu – avanpremieră

15 aprilie, ora 19:00 – Târgu Mureş, Palatul Culturii – Sala Mică

16 aprilie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte

17 aprilie, ora 19:00 – Râmnicu Vâlcea, Sala Filarmonicii

20 aprilie, ora 19:00 – București, Ateneul Român

21 aprilie, ora 19:00 – Iași, Palatul Culturii

22 aprilie, ora 19:00 – Braşov, Sala Patria

23 aprilie, ora 19:00 – Galaţi, Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard

Spot video: Liviu Prunaru pornește în a doua ediție a Turneului Național Concertmaestro

Filmul Concertmaestro 2025: https://www.youtube.com/watch?v=DU4mMUplHKc

Producător: Pro Contemporania

Un proiect cofinanţat de UCIMR

Cu sprijinul: NEPI Rockcastle, Promenada Mall

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Partener de mobilitate: Animawings

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica din Târgu Mureş, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Filarmonica din Braşov, Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galaţi

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Regional, Radio România Internațional, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro

BIOGRAFIE:

Născut în Craiova, Liviu Prunaru și-a început studiile de vioară la vârsta de 6 ani. În perioada de început a educației sale muzicale, a câștigat șapte concursuri naționale și premiul I la competiția internațională Kocian din Cehoslovacia. Apoi, în 1990, a fost invitat de violonistul și maestrul Alberto Lysy să studieze cu el la renumita Academie Menuhin din Gstaad, Elveția, unde a lucrat alături de mari artiști precum Lordul Yehudi Menuhin, Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Nikita Magaloff, Jean-Pierre Rampal, Peter-Lukas Graf și Pierre Amoyal. Prunaru și-a încheiat studiile profesionale cu doamna Dorothy DeLay la New York, unde a participat și activ la cursuri de măiestrie cu Itzhak Perlman.

Violonistul român a obținut recunoaștere internațională la cele mai prestigioase competiții de vioară din lume: a fost medaliat cu aur în 1997 la Concursul Internațional de Vioară Dong-A din Coreea, medaliat cu argint în 1998 la Concursul Internațional de Vioară Indianapolis din SUA, medaliat cu argint la Concursul Regina Elisabeta din Bruxelles în 1993, medaliat cu aur în 1991 la Concursul Internațional de Vioară Rodolfo Lipizer din Italia și medaliat cu aur la Concursul de Vioară R. Molinari din Elveția, printre multe altele.

Și-a făcut debutul în New York alături de Orchestra Juilliard în Sala Alice Tully din Lincoln Center, după ce a câștigat marele premiu în Competiția Juilliard Mendelssohn Concerto Competition. De asemenea, în 1999, Prunaru a câștigat marele premiu la Competiția E. Nakamichi Wieniawski Violin Concerto Competition.

Liviu Prunaru a fost invitat să cânte ca solist cu mari orchestre ale lumii: Concertgebouw Amsterdam, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra Națională din Belgia, Westdeutsche Sinfonia, Orchestra Filarmonică din Atena, Orchestra Simfonică din Bari, Orchestra Radio-Simfonică București, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de Cameră Indianapolis, Orchestra Simfonică Meridian, Orchestra Simfonică din Mississippi, Orchestra Juilliard și Orchestra Filarmonică Puchon din Coreea, printre altele. A colaborat cu numeroși dirijori de renume, printre care Yehudi Menuhin, Fabio Luisi, Andris Nelsons, Daniele Gatti, Myun Whun Chung, Emmanuel Krivine, Arthur Arnold, Alexandru Lascae, Georges Octors, Dmitri Lyss, Alexander Dimitriev, Peter Oundjian, Yuri Simonov, Andrew Litton, Peter Braschkat, Cristian Mandeal, Lukas Vis, Horia Andreescu, Mario Benzecry, Park Eun Seong și mulți alții. A participat la multe festivaluri importante, printre care Menuhin Festival Gstaad (Elveția), George Enescu (România), Incontri in Terra di Siena (Italia), SESC în Brazilia, Verbier în Elveția, Festivalul de la Salzburg.

Totodată, Prunaru a înregistrat mai multe CD-uri cu Camerata Lysy, precum și primul său CD solo care cuprinde lucrări de Strauss, Brahms, Gluck, de Falla, Saint-Saëns și Sarasate, alături de pianistul Luc Devos, lansat de Pavane Records. Casa de discuri elvețiană Claves a editat toate cele trei concerte pentru vioară ale lui Saint-Saëns, înregistrate cu violonistul Liviu Prunaru alături de Ensemble Orchestral de Paris și distinsul dirijor Lawrence Foster. În 2005, au apărut încă 3 înregistrări cu Integrala sonatelor pentru vioară și pian de Beethoven, cu Dana Protopopescu la pian, Anotimpurile lui Vivaldi cu Virtuosi din Lviv, sub conducerea lui Serhyi Burko și Concertul pentru vioară de Dvořák, cu Orchestra Simfonică a Flandrei sub bagheta lui David Angus. Ultimele discuri apărute includ integrala Sonatelor de Grieg și Sonatele de Franck și Leckeu, ambele în compania Danei Protopopescu.

În septembrie 2006, după 14 ani de activitate didactică la Academia Menuhin, Liviu Prunaru a devenit concertmaestru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam, care a primit în 2008 titlul de cea mai bună orchestră din lume. Rămâne în această poziție timp de 18 ani, cântând pe o vioară Stradivarius denumită „Pachoud”, construită în 1694.

În octombrie 2010, Prunaru a făcut un alt pas important, acceptând să devină, pentru doi ani, director muzical al Academiei Internaționale de Muzică Menuhin din Elveția și, prin urmare, să continue tradiția iubiților săi maeștri Yehudi Menuhin și Alberto Lysy.

În afara activității sale didactice și a celei de concertmaestru, Liviu Prunaru are o carieră solistică foarte activă. Primește foarte des invitații de a concerta ca solist din Asia (Japonia, Taiwan, Coreea) până în cele două Americi, trecând prin întreaga Europă. În paralel, susține multe recitaluri și realizează înregistrări în studiouri profesionale aproape în fiecare an.

Din 2025 s-a concentrat pe activitatea solistică și pedagogică, susținând masterclass-uri naționale și internaționale în România, Elveția, Italia, Brazilia, Coreea. Este prezent în fiecare an la Festivalul din Verbier, unde pregătește Orchestra Festivalului și lucrează individual cu studenții participanți.

Este invitat, de asemenea, în fiecare an, să fac parte din juriul unor concursuri extrem de prestigioase internaționale precum „George Enescu”, Concursul Internațional de la Indianapolis, Concursul „Primăvara la Praga”, Concursul „Wieniawski”, printre altele.

Activitatea solistică l-a readus pe multiple scene, în Japonia, Italia, Brazilia, Elveția, dar și în România, unde menționăm interesantul și provocantul proiect de a susține câte un alt concert în fiecare lună a anului împreună cu orchestra „Moldova” din Iași pe durata întregii stagiuni 2025-2026.

Trebuie menționat și cea mai recentă inițiativă care-l readuce în țară pe Liviu Prunaru într-o serie de recitaluri de vioară, concept intitulat Concertmaestro, care este deja la ediția a doua și se va relua în fiecare an în România și în afara granițelor.