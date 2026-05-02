Google autorizează Pentagonul să utilizeze inteligența sa artificială pentru operațiuni clasificate

La fel ca OpenAI, Google va înlocui astfel Anthropic, al cărui model Claude era până acum singurul autorizat pentru operațiuni clasificate, potrivit Le Figaro.

La sfârșitul lunii februarie, administrația Trump a decis rezilierea tuturor contractelor care o legau de Anthropic, o decizie contestată în instanță de start-up-ul californian.

Ulterior, s-a înțeles cu OpenAI pentru a integra modelele sale în operațiunile clasificate, dar procesul va dura câteva luni.

Potrivit site-ului The Information, xAI, start-up-ul de IA creat de Elon Musk, a încheiat, de asemenea, un acord cu Pentagonul după despărțirea de Anthropic.

„A depinde prea mult de un singur furnizor nu este niciodată un lucru bun”, a declarat pentru canalul CNBC responsabilul cu inteligența artificială din cadrul Pentagonului, Cameron Stanley.

Potrivit mai multor mass-media americane, acordul cu Google permite, la fel ca în cazul OpenAI și xAI, utilizarea modelelor de IA în limitele legii.

Această prevedere oferă Ministerului Apărării o marjă de manevră mai mare decât contractul cu Anthropic, care excludea supravegherea în masă a populației civile americane și atacurile letale.

Angajații Google nu vor furnizarea tehnologiei de inteligență artificială către armata americană

Peste 600 de angajați ai Google au semnat o scrisoare, publicată luni, prin care solicită conducerii grupului să renunțe la furnizarea modelelor sale de inteligență artificială (IA) către armata americană pentru operațiuni secrete.

Mai mulți directori ai companiei se numără printre semnatari, potrivit unei declarații consultate de AFP, citată de Le Figaro.

„În starea actuală a lucrurilor, nu există nicio modalitate de a ne asigura că instrumentele noastre nu vor fi folosite pentru a provoca pagube îngrozitoare sau pentru a eroda libertățile individuale, departe de ochii lumii”, a comentat, în declarație, unul dintre angajați, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

La fel ca Anthropic, Google a solicitat ca programul său de IA să nu poată fi utilizat pentru supravegherea în masă în Statele Unite sau pentru atacuri mortale. Însă guvernul consideră că este suficient să se angajeze să acționeze în conformitate cu legea.

Google este deja furnizor al Ministerului Apărării, dar pentru activități neclasificate. În 2018, o mișcare internă a determinat grupul să renunțe la participarea la proiectul Maven, care se baza pe IA pentru a analiza imagini colectate de drone.

