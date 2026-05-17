Contrast puternic la Eurovision 2026: România a ajuns pe podium datorită publicului. Ignorată parțial de juriu

Artista a obținut la concursul de sâmbătă seara 64 de voturi din partea juriilor și 232 din partea publicului.

Cum au votat juriile pentru Alexandra Căpitănescu

În ceea ce privește juriile, doar Luxemburg i-a acordat româncei 12 puncte, adică maximul posibil. România a mai primit 8 puncte din partea juriului din Cehia, 7 din San Marino și 6 din Noervegia.

Juriile care au mai acordat punctaje sunt: 5- Polonia, 3- Moldova, 5- Italia, 3- Ucraina, 3- Azerbaijan, 1- Portugalia, 2- Letonia, 2- Grecia, 4- Israel, 1- Danemarca, 1- Elveția și 1- Suedia.

Artista, favorita publicului

Publicul a fost însă cel care a propulsat-o pe Alexandra Căpitănescu pe podiumul competiției.

Românca a obținut practic voturi numeroase din partea partea publicului din toate țările.

Cele mai multe puncte, 12, le-a obținut din partea moldovenilor.

Câte 10 puncte din partea publicului au venit din Luxemburg, Polonia, Italia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Bulgaria și Belgia. 8 puncte a primit România din partea publicului din Marea Britanie și Franța, iar câte 7 puncte din Cehia, Norvegia, Portugalia, Serbia, Georgia, Cipru și din restul lumii.

Cel mai mic punctaj din partea publicului a primit România din Germania, 1 punct, iar câte 3 puncte au fost acordate de publicul din Israel, Suedia, Muntenegru și Austria.