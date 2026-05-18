5 zodii au parte de schimbări benefice și noi începuturi, în săptămâna 18-24 mai 2026

Luni, Marte intră în Taur, iar Venus se mută în Rac. Sezonul Gemenilor începe miercuri, aducând și mai multe oportunități noi în viața noastră. Luna în Leu de joi ne ajută să ne consolidăm relațiile, iar Luna în Fecioară de la sfârșitul săptămânii continuă această temă.

Aceasta este o săptămână plină de impact, învățându-ne cum să fim mai puțin critici cu noi înșine.

1. Gemeni

Sezonul Taurului a fost ca o renaștere a ta, pe măsură ce ai experimentat efectele intrării lui Uranus în zodia ta. Acum, sezonul Gemenilor este aici pentru a-ți supraalimenta ideile și a le oferi structură. Cu Luna în zodia ta la începutul săptămânii, se pune accent pe a te prezenta și a nu lăsa negativitatea să-ți stea în cale. Energia optimistă se revarsă pe tot parcursul săptămânii, pe măsură ce Luna în Leu te entuziasmează mai mult pentru socializare.

Acum că Soarele este în zodia ta, așteaptă-te să vezi calendarul tău plin de invitații și evenimente noi. Pregătește-te să fii invitat la petreceri și să interacționezi cu oameni noi. Chiar și cu Marte în Taur, faci mișcări dinamice și îmbrățișezi lumina reflectoarelor. Luna în Rac, marți, aduce oportunități financiare. Este, de asemenea, exact ceea ce ai nevoie dacă te-ai simțit epuizat, deoarece te motivează să-ți oferi dragostea și atenția de care ai nevoie.

2. Rac

Acum că Marte este în Taur, cerințele vieții încep să se disipeze. Există un moment pentru a te relaxa și a te bucura de lucrurile mărunte. Luna în Gemeni începe lucrurile, servind ca un preludiu pentru tranzitul lunar în semnul tău de marți. Profită de această ocazie pentru a-ți hrăni ideile și a le oferi spațiul necesar pentru a prospera și a crește. Când Soarele intră în Gemeni, este mai ușor să începi proiecte noi.

Energia ta diplomatică strălucește în această săptămână, pe măsură ce aduci soluții și arăți mai multă compasiune. Devii mai abordabil din punct de vedere public. Reîncarcă-te prin prieteniile pe care le ai. Mergând mai departe, operezi mai mult ca un jucător de echipă decât ca un guru al leadershipului. Consolidează-ți conexiunile și fii dispus să primești îndrumare de la ceilalți.

3. Leu

Energia din această săptămână îți amintește de munca pe care ai depus-o în timpul tranzitului lui Saturn în Pești. Pregătește-te să primești noi responsabilități sau să preiei poziții de conducere pe măsură ce Marte trece într-un nou semn. Cu toate acestea, chiar și cu Marte acum în Taur, ești pe calea spre succes atâta timp cât ești practic în atingerea obiectivelor tale.

Construirea fundației tale și concentrarea pe extinderea talentelor tale îți oferă un avantaj competitiv. În timp ce Marte în Berbec a avut semnele de Foc să cadă, săptămâna aceasta, înțelegi de ce răbdarea este cea mai bună armă. Luna în semnul tău joi îți sporește încrederea și te face mai magnetic. Ai încredere în tine și crede în capacitatea ta de a crea și de a conduce. Jupiter va intra în curând în semnul tău, iar acesta este un moment pentru a-ți rafina abilitățile și a te iubi mai mult.

4. Fecioară

Există o energie calmantă săptămâna aceasta, exact ceea ce ai nevoie pe măsură ce ne îndepărtăm de capitolul haotic cu Marte în Berbec. Asta nu înseamnă însă că îți petreci timpul pe canapea. De fapt, ești mai aventuros în următoarele săptămâni, alegând să experimentezi căi necunoscute sau să te angajezi într-o nouă călătorie de învățare. Evită să intri în conflicte, mai ales că Luna în Gemeni îi face pe toți să fie mai atenți la ceea ce faci.

Luna în Rac îți aduce noi muze pe măsură ce se întâlnește cu Jupiter. Te eliberează de orice blocaje creative sau de scriere pe care le-ai fi putut îndura. Pentru mai multă inspirație, vizitează biblioteca sau un muzeu. Reîncarcă-te făcând ceea ce îți place în timpul lunației în Leu. Energia pașnică pe care o aduce sezonul Gemenilor este foarte binevenită, mai ales după Luna Nouă surprinzătoare, dar plăcută, în Taur de săptămâna trecută.

5. Capricorn

Săptămâna aceasta, dinamica relațiilor începe să se simtă mult mai relaxată, cu Marte acum în Taur. Dragostea joacă un rol major pe măsură ce vă recuperați după intensitatea tranzitului lui Marte în Berbec.

Începe sezonul Gemenilor, se acumulează o nouă inspirație și te bucuri să-ți pui în valoare talentele artistice. Uranus aduce și surprize plăcute, arătându-ți importanța îndeplinirii hobby-urilor.

În timp ce Marte în Berbec te-a pus să muncești cu sârguință, Marte în Taur te încetinește și te încurajează să miroși trandafirii. Distrează-te săptămâna aceasta. Mergi la film sau vizitează un muzeu. Petrece timp cu prietenii și cei dragi. Semnele de Pământ ca tine beneficiază de această energie, deoarece, deși poți prospera în situații stresante, trebuie să înveți cum să te prezinți din când în când, potrivit yourtango.com.

