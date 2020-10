Coronacriza: Gala Rock And Roll Hall Of Fame va putea fi urmărită de acasă

Ceremonia de introducere a artiştilor în Rock And Roll Hall of Fame va fi una atipică anul acesta și vom putea urmări live de acasă gala în care vor fi introduşi în Hall Of Fame artişti ca Depeche Mode sau Whitney Houston.

Ceremonia urmează să fie transmisă live pe HBO şi HBO MAX

Evenimentul are loc pe 7 noiembrie, când vor fi introduşi în Hall Of Fame artişti ca Depeche Mode, Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G sau T. Rex.

În cadrul galei vor vorbi şi vor cânta Alicia Keys, Bruce Springsteen, Ringo Starr, Chris Martin de la Coldplay şi mulţi alţi artişti.

În mod normal, ceremonia s-ar fi văzut live doar din public, de la faţa locului, însă pandemia i-a făcut pe organizatori să-şi schimbe planurile pentru prima dată în istorie.

Gala ar fi trebuit să se desfăşoare în mai, dar a fost amânată tot din cauza pandemiei.

(sursa: Mediafax)