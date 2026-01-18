Costinel Mirea, nepotul marelui dirijor și violonist Constantin Mirea – „mâna dreaptă” a Mariei Tănase – urcă pe scenă alături de Meda Topîrceanu în spectacolul-omagiu „Cu drag M.T. – Scrisoare deschisă către Maria Tănase”

O întâlnire simbolică, în care istoria muzicii românești se continuă, firesc, din generație în generație

Pe scenă se află Meda Topîrceanu, artista care readuce în actualitate vocea inegalabilei Maria Tănase, și Costinel Mirea, nepotul violonistului Constantin Mirea – omul care i-a fost Mariei Tănase sprijin constant, acompaniator și confident muzical, „mâna dreaptă” fără de care multe dintre momentele ei scenice nu ar fi avut aceeași forță.

Astăzi, istoria se reface firesc: Meda Topîrceanu îi dă glas Mariei Tănase, iar Costinel Mirea se află lângă ea, așa cum bunicul său era nelipsit de lângă artistă. Mai mult decât atât, Costinel cântă pe o vioară de patrimoniu, moștenită din familie, datată în jurul anului 1750 – aceeași vioară care a acompaniat-o pe Maria Tănase. Nu este un detaliu spectaculos de marketing, ci o continuitate de destin care transformă concertul într-un act de memorie vie.

Concertul „Cu drag, M.T.” este o premieră națională, prin care publicul va reasculta cele mai celebre cântece ale Mariei Tănase, într-o formulă artistică special concepută. Meda Topîrceanu va fi acompaniată de Cvartetul MT, creat special pentru acest spectacol, iar întregul concept – de la muzică la scenografie – este gândit ca o scrisoare adresată Mariei Tănase.

„Trebuie să fim conștienți de tradițiile pe care România le are și de succesul lor. Maria Tănase, care a cântat la Paris, New York și Istanbul, a fost o stea mondială în vremea ei, urcând pe cele mai mari scene. Ea a reușit să îmbine tradiția cu eleganța”, declară Meda Topîrceanu, strănepoata poetului George Topîrceanu.

Pentru Meda Topîrceanu prezența lui Costinel Mirea pe scenă capătă o semnificație aparte:

„Faptul că nepotul lui Constantin Mirea este lângă mine pe scenă, exact așa cum bunicul său o acompania mereu pe Maria Tănase, îmi confirmă că nimic nu este întâmplător. Acest spectacol trebuie să existe. Are un DE CE extrem de puternic: acela de a readuce în actualitate arta imensă a doamnei Maria Tănase și de a o lăsa să trăiască din nou, vie, prin cei care îi duc mai departe moștenirea.”

Pe 20 ianuarie 2026, la Sala Dalles, publicul nu va asista doar la un concert-tribut, ci la o întâlnire peste timp: aceeași vioară, aceeași relație voce–instrument, aceeași emoție care demonstrează că marile destine artistice nu se încheie niciodată.



