Cristian Măcelaru: „România face un efort enorm pentru a valorifica ceea ce Enescu a lăsat în urmă”

Pentru ediția 2025 a Festivalului Internaţional „George Enescu", în lipsa unui spațiu adecvat, Sala Palatului a fost din nou adaptată pentru a face ca marea muzică să poată fi cântată și ascultată în condiții cât mai bune.

Dirijorul Cristian Măcelaru, directorul artistic al noii ediții, dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Köln și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, a precizat ieri direcțiile importante ale festivalului, la 67 de ani de la inițierea marii sărbători a muzicii menită să pună în valoare creația enesciană.

În ediția curentă să vor cânta nu mai puțin de 45 de opusuri, iar Mihaela Helmis aduce, în dialog cu Cristian Măcelaru, și alte dimensiuni sau nuanțe ale următoarelor patru săptămâni de festival muzical în aura benefică a lui George Enescu.

Sunt 40 de ani, cel puțin atâția, de când pentru dvs George Enescu înseamnă tot mai mult. În relație cu această personalitate atât de proteică, cum îl simțiți? Cum e el acum, azi, pentru noi și pentru dumneavoastră?

Cristian Măcelaru: Un lucru atât de frumos al unui compozitor este că, în momentul în care a lăsat o compoziție în urmă, ne dă această oportunitate de a ne apropia de ei, chiar după ce ei nu mai există. Iar pentru mine, descoperindu-l pe Enescu, prin muzica lui, a fost un drum și continuă să fie un drum atât de important și de frumos. În fiecare notă pe care el a compus-o, în fiecare gest muzical pe care l-a creat, îl descopăr tot mai aproape și mi-a devenit într-adevăr un prieten foarte apropiat. Este o ediție specială pentru că ascultăm muzica lui Enescu, iar pentru mine faptul că se întâmplă să fie și la 70 de ani după trecerea în eternitate a marelui compozitor este un motiv în plus de a ne regăsi și a-l regăsi pe Enescu. România face un efort enorm pentru a valorifica ceea ce Enescu a lăsat în urma lui, iar eu mă bucur atât de mult că putem și în România să valorificăm importanța lui Enescu, deoarece cu cât valorificăm noi mai mult aici, cu atât se va reflecta și în afara România. Concertele și evenimentele pe care le creăm în spații care nu sunt într-o sală de concerte sper să aducă un public diferit în aceste locuri pentru a-l experimenta și a auzi muzica lui Enescu. Fără să-și dea seama că ei de fapt dintotdeauna aud muzica lui Enescu; în România se aude peste tot. Și de aceea vreau ca să le dovedesc acestor tineri că de fapt lor le place muzica clasică, de fapt lor le place muzica lui Enescu, numai că nu știau că este scrisă de Enescu și că a fost compusă de un compozitor care acum, la 70 de ani după trecerea în eternitate, îl ascultăm, îl respectăm și îl iubim.

Și pentru astăzi îi alăturăm lui Cristian Măcelaru pe Dan Dediu, compozitorul care a scris special pentru această ediție a festivalului, un concert ce va fi ascultat, primul în deschiderea serii, în primă audiție absolută, ca și pe marele violonist francez de origine sârbă, Nemanja Radulović, câștigător al concursului „George Enescu” în urmă cu 25 de ani.

Nemanja Radulović: E o mare bucurie să revin la București, un loc familiar mie, cu vechi și noi cunoștințe. Mi-aduc aminte cât de magică îmi părea, în 2001, această alăturare de tineri muzicieni, competitori, dar care în egală măsură se susțineau unii pe alții și împreună cu care ascultam alături marii artiști invitați. Cred că acest loc este cu adevărat unic și mă bucur să vin acum aici, ca solist sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, cu care am cântat la Paris și cu care interpretez acum, împreună, concertul lui Aram Haciaturian, pentru care îi mulțumesc foarte mult, lui și Bucureștiului, Festivalului „George Enescu”.