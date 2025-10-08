Doliu în muzica românească! Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!”

Tristul anunț al formației Direcția 5

Membrii trupei Direcția 5 au făcut publică vestea dureroasă printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri”, au transmis colegii artistului, alături de o fotografie care a stârnit numeroase reacții de tristețe din partea fanilor.

Cine a fost Marius Keseri

Marius Keseri s-a născut pe 7 martie 1965 și a fost, vreme de 30 de ani, toboșarul formației Direcția 5. Considerat sufletul ritmic al trupei, Keseri a participat la crearea și interpretarea unor hituri care au marcat generații întregi, precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Poreclit „Tete” de către colegii săi, Marius Keseri a fost apreciat pentru profesionalismul și energia sa de pe scenă. Deși componența trupei s-a schimbat de-a lungul anilor, el a rămas un membru constant și devotat al Direcției 5.

O carieră dedicată muzicii

Înainte de a se alătura Direcției 5, Marius Keseri a făcut parte din alte proiecte importante ale muzicii românești. Artistul a colaborat cu trupe precum Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de Sunet, Metrock și Voltaj ’88, lăsând o amprentă distinctă asupra scenei rock și pop autohtone.

Moartea lui Marius Keseri lasă un gol uriaș în sufletele colegilor de trupă, ale fanilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut.