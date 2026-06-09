Doliu în muzica populară. S-a stins din viață una dintre cele mai iubite artiste. Mesajul emoționat al fiului său

Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră de aproape șapte decenii dedicată promovării tradițiilor și cântecului popular.
Mesajul fiului artistei
Vestea a fost anunțată de fiul său, fostul fotbalist Marcel Pușcaș, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.
„Acum două ore am întors ultima filă a unei lungi și frumoase povești.
Un drum parcurs împreună cu ea timp de aproape 66 de ani.
A fost ușor și greu deopotrivă.
A fost mereu optimistă.
M-a purtat mereu în gândurile ei, și eu pe ea, la fel.
Sunt mândru de o asemenea mamă!
A fost o femeie veselă, generoasă, răbdătoare și plină de povețe.
A fost o profesionistă în meserie sa, una pe care a iubit-o enorm și în a cărei istorii va dăinui.
A fost o iubitoare de Oradea și România, de Bihor și de folclor.
Înainte de toate a fost o familistă convinsă.
Mi-a fost și pavăză și mentor, dar ce nu mi-a fost!
66 de ani înseamnă o viață de om în care mi-a fost tot ce poate oferi o mamă.
Acum, la despărțirea fizică, îi pot spune MULȚUMESC!
Dumnezeu să te odihnească, mamă!
Te voi iubi mereu!”, a transmis acesta.
Cine a fost Maria Haiduc
Supranumită „doamna cântecului popular din Crișana”, Maria Haiduc s-a născut la 29 septembrie 1939, la Oradea. A urcat pentru prima dată pe scenă în anul 1955 și a devenit, de-a lungul timpului, una dintre cele mai cunoscute voci ale folclorului bihorean.
Prin repertoriul său autentic și activitatea artistică desfășurată timp de mai multe decenii, interpreta a contribuit semnificativ la păstrarea și promovarea tradițiilor populare românești. De asemenea, a colaborat cu numeroși artiști consacrați și a fost o prezență constantă în emisiunile dedicate folclorului, difuzate de Televiziunea Română.
Moartea Mariei Haiduc reprezintă o pierdere importantă pentru patrimoniul cultural românesc și pentru generațiile de iubitori ai muzicii populare care au apreciat talentul și autenticitatea artistei, potrvit spynews.ro.
Cei care au cunoscut-o o descriu ca o personalitate dedicată folclorului, familiei și valorilor tradiționale, lăsând în urmă o moștenire artistică ce va continua să inspire generațiile viitoare.