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Doliu în muzica populară. S-a stins din viață una dintre cele mai iubite artiste. Mesajul emoționat al fiului său

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   10:30
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Doliu în muzica populară. S-a stins din viață una dintre cele mai iubite artiste. Mesajul emoționat al fiului său
Facebook/Maria Haiduc s-a stins din viață la 86 de ani.

Lumea folclorului românesc este în doliu după moartea Mariei Haiduc, una dintre cele mai apreciate și reprezentative interprete de muzică populară din zona Crișanei.

Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră de aproape șapte decenii dedicată promovării tradițiilor și cântecului popular.

Mesajul fiului artistei

Vestea a fost anunțată de fiul său, fostul fotbalist Marcel Pușcaș, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

„Acum două ore am întors ultima filă a unei lungi și frumoase povești.
Un drum parcurs împreună cu ea timp de aproape 66 de ani.
A fost ușor și greu deopotrivă.
A fost mereu optimistă.
M-a purtat mereu în gândurile ei, și eu pe ea, la fel.
Sunt mândru de o asemenea mamă!
A fost o femeie veselă, generoasă, răbdătoare și plină de povețe.
A fost o profesionistă în meserie sa, una pe care a iubit-o enorm și în a cărei istorii va dăinui.
A fost o iubitoare de Oradea și România, de Bihor și de folclor.
Înainte de toate a fost o familistă convinsă.
Mi-a fost și pavăză și mentor, dar ce nu mi-a fost!
66 de ani înseamnă o viață de om în care mi-a fost tot ce poate oferi o mamă.
Acum, la despărțirea fizică, îi pot spune MULȚUMESC!
Dumnezeu să te odihnească, mamă!
Te voi iubi mereu!”, a transmis acesta.

Cine a fost Maria Haiduc

Supranumită „doamna cântecului popular din Crișana”, Maria Haiduc s-a născut la 29 septembrie 1939, la Oradea. A urcat pentru prima dată pe scenă în anul 1955 și a devenit, de-a lungul timpului, una dintre cele mai cunoscute voci ale folclorului bihorean.

Prin repertoriul său autentic și activitatea artistică desfășurată timp de mai multe decenii, interpreta a contribuit semnificativ la păstrarea și promovarea tradițiilor populare românești. De asemenea, a colaborat cu numeroși artiști consacrați și a fost o prezență constantă în emisiunile dedicate folclorului, difuzate de Televiziunea Română.

Moartea Mariei Haiduc reprezintă o pierdere importantă pentru patrimoniul cultural românesc și pentru generațiile de iubitori ai muzicii populare care au apreciat talentul și autenticitatea artistei, potrvit spynews.ro.

Cei care au cunoscut-o o descriu ca o personalitate dedicată folclorului, familiei și valorilor tradiționale, lăsând în urmă o moștenire artistică ce va continua să inspire generațiile viitoare.

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Subiecte în articol: muzica populara marira haiduc
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