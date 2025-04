După succesul premierei musicalului „Romeo & Julieta” Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță încă 8 reprezentații în luna aprilie

Reacțiile spectatorilor și ale criticilor au fost entuziaste: „Ceva se întâmplă la Operetă. Încă nu înțeleg ce, dar e al naibii de interesant”, „Oamenii aceștia frumoși m-au lăsat astăzi fără cuvinte!”, „Știam că va fi un spectacol fain, însă acesta a fost cu mult peste așteptări” - sunt doar o mică parte dintre reacțiile spectatorilor pe rețelele de social media.

De asemenea, presa de specialitate a confirmat impactul acestei premiere: „Și în România poate exista musical de calitate” (București City News), „Probabil că, mai bună decât orice cronică, e experimentarea pe propria piele” (PressHub).

Un nou început: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” își lansează noua identitate vizuală

În contextul acestui succes, teatrul își reafirmă noua viziune, orientată spre viitor prin adoptarea unei noi identități vizuale, ce reflectă modernitatea și dinamismul actualei direcții artistice. Noul logo simbolizează o viziune contemporană asupra spectacolului muzical, păstrând respectul pentru tradiție, subliniind conceptul arhitectonic al sediului instituției (less is more) și versatilitatea unui repertoriu eclectic.

„Romeo & Julieta” a demonstrat că publicul iubește musicalul de calitate, iar misiunea noastră este să livrăm producții relevante și captivante. Cu această nouă identitate vizuală, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” face un pas spre viitor”, a declarat dl Radu Petrovici, directorul general al instituției.

Spectacolul Romeo & Julieta revine pe scenă în datele 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26 și 27 aprilie.

De asemenea, pe 9 mai, teatrul va organiza un eveniment de presă în cadrul căruia vor fi prezentate detalii despre noua viziune artistică și despre evenimentele viitoare.

