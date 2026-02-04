Ediția cu numărul XX a Concursului Internațional „George Enescu” a fost anunțată în cadrul unei conferințe de presă

Andras Istvan Demeter, Ministrul Culturii:

„Sincere felicitări întregii echipe Artexim coordonate de acest tamdem Măcelaru-Uruc pentru o ediție care cred că a mai făcut câțiva mici pași către normalitate. Anume către o mai simplă și mai clară manifestare a respectului față de publicul plătitor. Ce am făcut? Am renunțat la procentul mare al biletelor de protocol, am eliminat barierele de receptare, constând de regulă în obișnuitele discursuri de protocol. Practic, am încercat în această ediție să facem un pas pe care ar trebui să-l continuăm, indiferent cine și cum va fi la viitoarele ediții.

În același timp, mă bucur că și la această ediție, Ministerul Culturii a făcut ceea ce trebuia să facă. Anume, să asigure suportul necesar, cel legislativ, administrativ, ceea ce va trebui să facă și la edițiile viitoare.

Nu-mi rămâne decât să le urez succes în pregătirea următoarei ediții aceluiași tandem Măcelaru-Uruc, deoarece am mai trecut un hop la finele anului trecut. Doamna Cristina Uruc a început un mandat dobândit printr-un concurs organizat în condițiile legii, iar domnul Cristian Măcelaru va fi prelugit în calitatea domniei sale de director artistic pentru o nouă perioadă, urmând acum să parcurgem și etapa formalităților.”



Cristian Măcelaru, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu:

„Tema pentru acest an a Concursului este «In Pursuit of Excellence». Pentru că pe acest drum, exact ca și în trecut, cum spuneam, parcursul pe care îl facem pentru a ne pregăti pentru concurs este ceea ce rămâne valoros în viață. Iar In Pursuit of Excellence a fost, de fapt, felul în care Enescu a făcut totul în viață. Pentru că excelența și ideea de excelență în tot ceea ce făcea era un prim-plan în viața lui Enescu.

Un lucru pe care îl facem puțin diferit în acest an… Vom avea masterclass de dirijat, pentru interpretare la orice instrument, dar în acest an vom adăuga și un masterclass de compoziție. De aceea, vom colabora cu compozitori care fac parte din jurul secțiunii de compoziție, care apoi vor rămâne la București câteva zile în plus pentru a lucra cu tinerii compozitori, care vor scrie in real time, deci vor scrie o compoziție care apoi va fi repetată în fiecare zi și se va lucra împreună cu ansamblul câteva zile.

Cele patru secțiuni de concurs rămân aceleași: compoziție, violoncel, vioară și pian.

Premiile sunt în valoare de aproximativ 150.000 de euro și sunt premii speciale care sunt susținute de parteneri din mediul privat. Consolidăm parteneriatele cu filarmonicile din țară pentru concerte oferite câștigătorilor și laureaților în stagiunile 2026-2027 și 2027-2028.

În acest an vom avea șase concerte simfonice, șase recitaluri camerale și nouătatea cea mai mare a acestei ediții este că semifinala la fiecare sesiune va fi un format de play-conduct. Adică fiecare candidat va avea la dispoziție o orchestră de cameră și va trebui să cânte și să-și dirijeze compoziția; un lucru care se face tot mai des și s-a introdus la mai multe concursuri internaționale.

Concertul de deschidere va avea ca soliști câștigătorii ediției din 2024 și va fi acompaniat de Orchestra Națională Radio, pe care eu o voi dirija.

Ne dorim în această ediție din 2026 să atingem și chiar să depășim recordul absolut pe care l-am avut în 2024, de peste 660 de înscrieri.

Ne propunem să consolidăm și să extindem manifestările artistice în țară prin seria de concerte și evenimente Concursul Enescu în țară și evenimente conexe desfășurate sub egida Concursului Enescu, după modelul pilonilor principali ai festivalului în sine."



Cristina Uruc, manager Artexim și director executiv al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu:

„Secțiunile, cum spunea și maestrul Măcelaru – compoziție, violoncel, vioară, pian – se vor desfășura în perioada 23 august - 19 septembrie, masterclassul din 24 în 28 august.

Este una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru tinerii muzicieni din toate lumea și, așa cum spunea și maestrul Cristian Măcelaru, poarta de acces pentru prezența tinerilor câștigători laureați pe scena Festivalului Enescu atât în București, cât și în țară. Și vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor din filarmonici și entităților din mediul public și privat care ne sprijină.

Noutatea aceasta a concertelor play-conduct cu Orchestra de Cameră Radio și semifinaliști este, cu siguranță, o atracție nu numai pentru noi ca muzicieni, ca organizatori, dar și pentru publicul larg.”



Concursul Internațional George Enescu – ediția 2026 este deschis violonceliștilor, violoniștilor, pianiștilor și compozitorilor născuți după 1 august 1991.

Masterclassul de interpretare dirijorală și aprofundare în studiul muzicii este deschis muzicienilor născuți după 1 august 1991, iar masterclassul de interpretare instrumentală și compoziție se adresează muzicienilor născuți după 1 august 2001.