Elton John își lansează propria marcă de băuturi

Artistul britanic a lansat o marcă de băuturi fără alcool, intrând astfel pe o piață aflată în plină creștere în întreaga lume. Legenda muzicii pop propune un vin spumant fără alcool, numit „Elton John Zero Blanc de Blancs”, realizat exclusiv din struguri chardonnay.

Produsul conține doar 0,01% alcool, mult sub limita de 0,5% permisă de legislația europeană pentru utilizarea mențiunii „fără alcool”. Denumirea „Blanc de Blancs” face trimitere la stilul clasic al șampaniilor produse din tradiționalii struguri albi.

Intrarea lui Elton John pe acest segment de piață nu este întâmplătoare. În vârstă de 78 de ani, cântărețul britanic a vorbit în repetate rânduri despre lupta sa cu alcoolismul. Elton John este abstinent de aproximativ 30 de ani. Partenerul său, producătorul de film și televiziune David Furnish, urmează același drum de peste un deceniu.

Într-un interviu acordat unei reviste internaționale de profil, citată de Le Figaro, David Furnish a explicat de ce cuplul a decis să dezvolte o alternativă fără alcool de calitate.„Procesul de dezalcoolizare, precum osmoza inversă, pare să altereze esența băuturilor spumante”, a spus acesta. „Cele pe care le-am încercat erau fie prea dulci, fie aveau un gust metalic”.

Potrivit lui Furnish, obiectivul a fost crearea unei băuturi care să ofere o experiență apropiată de cea a unui vin spumant clasic. „Ne-am dorit ceva cu o finalitate frumos de uscată, care să ofere acea senzație plăcută și satisfăcătoare specifică unui vin spumant foarte bun sau unei șampanii”, a declarat producătorul tv.

Spre deosebire de alte băuturi fără alcool de pe piață, produsul lansat de Elton John nu a trecut printr-un proces de eliminare a alcoolului. Specialiștii au explicat că fermentația este realizată cu ajutorul unei bacterii care nu produce alcool, „similar cu ceea ce se întâmplă în cazul kombucha”.

Noul vin spumant fără alcool este deja disponibil în unele supermarketuri din Regatul Unit și în restaurante din Londra. Produsul nu este comercializat încă pe piețele externe.

