Eurovision 2026: Moldova, Suedia și Grecia s-au calificat în marea finală de la Viena

Primele zece țări calificate în Marea Finală de sâmbătă, 16 mai, au fost anunțate într-o ordine aleatorie: Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

În prima semifinală au concurat 15 țări: Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel, Belgia, Lituania, San Marino, Polonia și Serbia. Pe scenă au urcat și Italia și Germania, țări direct calificate în finală, care au avut drept de vot în această semifinală, dar nu au concurat pentru un loc în ultimul act al competiției.

Pentru publicul din Republica Moldova, seara a adus una dintre cele mai importante vești ale competiției: Satoshi, care a deschis semifinala cu piesa „Viva, Moldova!”, a reușit să obțină un loc în finală. Artistul moldovean se va lupta astfel pentru trofeul Eurovision 2026 alături de ceilalți calificați din prima semifinală și de artiștii care vor trece de a doua semifinală.

Cele cinci țări care nu au reușit să se califice sunt Portugalia, Georgia, Muntenegru, Estonia și San Marino. Printre eliminările serii se numără și revenirea SENHIT pentru San Marino, cu piesa „Superstar”, dar și Vanilla Ninja, reprezentantele Estoniei cu „Too Epic To Be True”.

Rezultatul semifinalei a fost stabilit printr-un sistem mixt de vot, cu 50% pondere pentru juriu și 50% pentru votul publicului. Detaliile complete ale punctajelor vor fi publicate după Marea Finală de sâmbătă.

Eurovision 2026 continuă joi, 14 mai, cu a doua semifinală, iar Marea Finală va avea loc sâmbătă, 16 mai, tot la Viena.

România va intra în competiție joi, 14 mai, în a doua semifinală, fiind reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă a treia în ordinea de concurs, într-o seară în care România va încerca să obțină primul loc în Marea Finală după revenirea TVR la Eurovision

În finală vor concura 25 de țări: gazda Austria, cele patru țări direct calificate - Franța, Germania, Italia și Regatul Unit - plus câte zece calificate din fiecare semifinală.

