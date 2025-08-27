Festivalul Internațional „Erich Bergel & Dorothy Kitchen” 2025 revine la Sibiu

Între 7 și 10 octombrie 2025, Sibiul găzduiește Festivalul Internațional „Erich ergel & Dorothy Kitchen”, un eveniment de tradiție care reunește artiști de renume internațional, tineri muzicieni aflați la început de carieră și publicul pasionat de muzică clasică.

Sub tema „Heritage Reimagined”, festivalul readuce în prim-plan moștenirea artistică și pedagogică a dirijorului și compozitorului român Erich Bergel, recunoscut pentru contribuțiile sale în muzica simfonică și educația muzicală, precum și a profesoarei americane de vioară Dorothy Kitchen, apreciată pentru cariera sa internațională, transformând-o într-un itinerar sonor contemporan, vibrant și relevant.

Ajuns la cea de-a IV-a ediție, evenimentul se conturează ca un spațiu dinamic prin recitaluri camerale, masterclass-uri, un Concurs Național de Interpretare și un Concert de Gală. Ediția din acest an aduce publicului o serie de întâlniri muzicale remarcabile:

· 7 octombrie - pianistul Dragoș Cantea deschide programul cu recitalul ENCORES în Sala Oglinzilor a Forumului Democratic al Germanilor din România (FDGR);

· 8 octombrie - Ștefan Diaconu (flaut) și Radu Rățoi (acordeon) propun o aventură sonoră inedită în cadrul concertului MOLDO DUO, găzduit la Catedrala Evanghelică „Sfânta Maria”;

· 9 octombrie - violonista Irina Mureșanu și pianista Grace Jee Eun Oh invită publicul la un periplu muzical american prin recitalul AMERICANA, din nou în Sala Oglinzilor.

· 10 octombrie - festivalul se va încheia cu Gala Concert în Sala Oglinzilor a FDGR, ce îi va aduce împreună pe artiștii invitați și pe laureații concursului.

„Ediția din 2025 a Festivalului Internațional „Erich Bergel & Dorothy Kitchen” reafirmă valoarea patrimoniului muzical și puterea sa de a inspira generațiile viitoare. Moștenirea devine vie doar atunci când tinerii muzicieni o transformă în sunet. Ne propunem să oferim acestora o scenă profesională unde excelența și creativitatea se întâlnesc, iar publicului o experiență artistică autentică și memorabilă”, afirmă Dragoș Andrei Cantea, director artistic.

Festivalul și-a consolidat tradiția de-a lungul timpului: de la 10 concurenți și 400 de spectatori în 2015, a crescut constant, atingând 184 de participanți și peste 800 de spectatori în 2017. Ediția din 2025 reafirmă importanța festivalului ca platformă de dialog între generații și comunități culturale, întărind totodată legăturile dintre Sibiu și Durham, North Carolina (SUA) – orașe înfrățite.

Mircea Scurtu, președinte de onoare, adaugă: „Când am pus bazele acestui festival, mi-am dorit să creez o întâlnire între două lumi: România și Statele Unite ale Americii, pedagogia și interpretarea, tradiția și inovația. Fiecare ediție reflectă angajamentul nostru de a păstra viu spiritul artistic al lui Erich Bergel și Dorothy Kitchen și de a inspira noi talente muzicale. După ani de creștere și reconectare, putem spune cu mândrie că Festivalul Internațional „Erich Bergel & Dorothy Kitchen” a devenit un reper cultural autentic.”

Festivalul este organizat de Asociația Musica Coloris în parteneriat cu “Erich Bergel & Dorothy Kitchen” Foundation, având sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Sibiu. Festivalul oferă acces gratuit publicului, în limita locurilor disponibile.

