Filarmonica „Transilvania” din Cluj-Napoca găzduiește în premieră în România Gala International Classical Music Awards – ICMA 2027

Alături de reprezentanții Filarmonicii clujene, manager dr. Silvia Sbârciu și director-adjunct Erna Weghofer Vad, la întâlnirea cu presa clujeană au fost prezenți Rémy Franck - președintele juriului ICMA și redactor șef al publicației luxemburgheze Pizzicato, una dintre cele mai influente voci ale presei muzicale europene; Cristina Comandașu - manager Radio România Muzical și membrul român al juriului ICMA, implicată activ în promovarea valorilor muzicale românești și internaționale, David Zsoldos - fondator și CEO Papageno, publicație de referință în Ungaria, membru al juriului ICMA; Cristina Uruc - manager interimar ARTEXIM (instituția care organizează Festivalul și Concursul Internațional George Enescu) și președintă a European Association of Artist Managers (AEAA), cu o vastă experiență în management cultural și Vákár István-Valentin, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Evenimentul din 2027 va reuni la Cluj laureați remarcabili și reprezentanți ai industriei muzicale internaționale, într-unul dintre cele mai prestigioase spații culturale din Europa.

Suntem foarte încântați să avem Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” ca partener pentru evenimentul nostru. Cluj-Napoca este un oraș cu o mare tradiție muzicală multiculturală și o bogată viață muzicală. Suntem deosebit de fericiți să organizăm Gala în noua Sala Héritage, o sală modernă și frumoasă, cu o acustică de ultimă generație, a declarat în cadrul conferinței de presă Rémy Franck, Președintele ICMA.

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” este orchestra rezidentă a acestei săli de excepție, ce aparține ANMGD Cluj-Napoca. Sala cu peste 1000 de locuri va fi inaugurată chiar în această seară printr-un concert extraordinar al Corului și Orchestrei Filarmonicii clujene, la pupitrul dirijoral aflându-se atât dirijorul principal Cristian Mandeal, cât și cel emerit – Lawrence Foster, alături de soliștii Anita Hartig – soprană, Cristina Damian – mezzosoprană, Marius Vlad Budoiu – tenor și Mihai Damian – bariton.

Sala Héritage este cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989. Proiectată de arhitectul Cristian Mihăescu, sala este un spațiu multifuncțional destinat concertelor simfonice, de operă, balet, corale și de cameră.

„Este un vis împlinit pentru mine”, a declarat Cristina Comandașu, referindu-se la Gala ICMA – un eveniment care devine nu doar un reper artistic, ci și un motiv de mândrie pentru cultura românească. Totodată, gala evidențiază forța colaborării între numeroase instituții muzicale și mediatice din România.

Un rol central îl are dimensiunea promovării media a acestui moment de prestigiu. „Concertul de gală va fi transmis în direct de Radio România Muzical și va fi propus în direct și partenerilor Radio România Muzical din cadrul EBU (European Broadcasting Union). În plus, o viitoare colaborare cu Televiziunea Română – prin TVR Cluj și TVR Cultural – va face posibilă difuzarea versiunii video, care va ajunge nu doar în casele românilor, ci și în milioane de locuințe din întreaga lume, prin parteneriatul cu Deutsche Welle”, a subliniat inițiatoarea evenimentului.

ICMA – o sărbătoare a Excelenței în muzica clasică, va avea loc în data de 9 aprilie 2027, la Cluj-Napoca. Premiile Internaționale pentru Muzică Clasică (ICMA) au fost create în 2010 de către membrii juriului fostelor Premii MIDEM pentru Muzică Clasică.

În prezent, juriul este format din critici muzicali din 17 țări diferite, reprezentând 20 de reviste tipărite sau site-uri web și posturi de radio: Andante (Turcia), Crescendo (Belgia), Das Orchester (Germania), Deutsche Welle (Germania), Gewandhaus Radio (Germania), IMZ (Austria), Kulmag (Liechtenstein), Musica (Italia), Musik & Theater (Elveția), Opera (Marea Britanie), Papageno (Ungaria), Pizzicato (Luxemburg), Polskie Radio Chopin (Polonia), Radio 100.7 (Luxemburg), Radio Klassik Stephansdom (Austria), Radio România Muzical (România), ResMusica (Franța), Rondo Classic (Finlanda), Scherzo (Spania) și Unison (Croația).

În fiecare an, 16 premii pentru producții audio, video și o serie de premii speciale („Premiul pentru întreaga carieră”, „Artistul anului”, „Tânărul artist al anului”, „Casa de discuri a anului”, ș.a.) onorează muzicieni remarcabili din întreaga lume.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹