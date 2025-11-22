x close
Hilary Duff scoate un nou album după 10 ani

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   01:20
Sursa foto: Hilary Duff

Hilary Duff a anunțat vineri seară lansarea celui de-al șaselea album al său, „Luck…or Something”, care va apărea pe 20 februarie 2026, sub egida Atlantic Records. Este primul proiect discografic al artistei după o pauză de un deceniu.

Duff a început deja promovarea noului album, lansând primul single al materialului, intitulat „Mature”.

„Sunt întrebată des cum reușesc să rămân cu picioarele pe pământ după ce am crescut în această industrie. Titlul albumului este răspunsul meu. Este noroc, dar e și multă greutate. Multe dintre experiențele prin care am trecut se regăsesc acolo și simt că ele sunt cele care m-au format”, a declarat artista, într-un comunicat.

În septembrie, Duff a anunțat semnarea contractului cu Atlantic și pregătirea unui serial documentar despre revenirea ei în muzică.

Proiectul este regizat și produs executiv de Sam Wrench, cunoscut pentru „Taylor Swift: The Eras Tour”. Seria va prezenta „urcușurile, coborâșurile și tot ce e între ele”, urmărind viața lui Duff în timp ce își crește copiii, înregistrează piese, repetă pentru concerte și se pregătește să urce pe scenă pentru prima dată după mai bine de zece ani.

Primul pas al revenirii este piesa „Mature”, compusă împreună cu soțul ei, Matthew Koma, și Madison Love.

Totodată, Duff a anunțat și un mini-turneu, „Small Rooms, Big Nerves”, care va debuta pe 19 ianuarie la Londra, va continua la Toronto (24 ianuarie) și Brooklyn (27 ianuarie), iar finalul va avea loc la Los Angeles, pe 29 ianuarie – cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea albumului.

(sursa: Mediafax)

