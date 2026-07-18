ICR invită tinerii muzicieni să participe la selecția anuală pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene – EUYO

Audițiile vor avea loc la București – sâmbătă, 24 octombrie și Cluj-Napoca – duminică, 25 octombrie.

Audițiile naționale pentru selecția membrilor din România vor fi organizate în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu” din București și cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, instituții de prestigiu care sprijină constant dezvoltarea și afirmarea tinerilor muzicieni români.

Începând cu anul 2010, participarea muzicienilor români la EUYO este sprijinită de Institutul Cultural Român. De-a lungul anilor, peste 20 de tineri instrumentiști din România au beneficiat de această oportunitate de formare și afirmare profesională, participând la stagiile și turneele orchestrei.

EUYO reunește anual cei mai talentați tineri muzicieni din toate statele membre ale Uniunii Europene, oferindu-le posibilitatea de a lucra alături de dirijori și soliști de prestigiu internațional și de a susține concerte în unele dintre cele mai importante săli și festivaluri din Europa. Experiența dobândită în cadrul orchestrei reprezintă o rampă de lansare pentru o carieră internațională, peste 90% dintre foștii membri activând în prezent în orchestre de prestigiu din întreaga Europă.

Anul 2026 are o semnificație aparte, marcând 50 de ani de la înființarea Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene, precum și 20 de ani de la debutul colaborării cu Festivalul Grafenegg, una dintre rezidențele artistice permanente ale orchestrei. Turneul de vară va reuni tineri muzicieni din toate statele membre ale Uniunii Europene într-o serie de concerte și rezidențe desfășurate pe unele dintre cele mai prestigioase scene europene.

Programul artistic din această vară îi va aduce la pupitrul orchestrei pe dirijorii Elim Chan și Gustavo Gimeno, alături de soliștii María Dueñas (vioară) și Julia Hagen (violoncel). Repertoriul va include lucrări semnate de Johannes Brahms, Serghei Rahmaninov și Antonín Dvořák.

Turneul aniversar va cuprinde concerte în cadrul unor festivaluri europene de prestigiu, printre care Ludwigsburger Schlossfestspiele, unde EUYO va susține concertul de închidere al festivalului, Varna Summer, aflat la cea de-a 100-a ediție, Young Euro Classic de la Berlin, unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate orchestrelor de tineret, precum și rezidențele tradiționale de la Grafenegg (Austria) și Bolzano Festival Bozen (Italia), un reper al formării tinerilor muzicieni europeni încă din anii 1980.

Pentru cele aproximativ 120 de locuri disponibile în orchestră sunt organizate anual audiții în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Totodată, EUYO menține o listă de rezerve formată din aproximativ 200 de muzicieni, care pot fi invitați să participe la proiectele orchestrei pe parcursul anului.

Pe lângă participarea la stagiile orchestrale, EUYO oferă tinerilor muzicieni acces la programe de rezidență artistică, granturi pentru proiecte de muzică de cameră și oportunități de dezvoltare profesională prin platforma EUYO Frontrunners, un program gratuit de învățare online dedicat formării noii generații de lideri ai vieții muzicale europene.

Calendarul artistic al orchestrei pentru 2027 include rezidențe și turnee internaționale, oferind membrilor selectați oportunitatea de a performa pe scene de prestigiu și de a colabora cu artiști de renume mondial. Programul complet al activităților este disponibil pe site-ul oficial al EUYO.

Mai multe informații privind condițiile de participare, repertoriul de audiție și înscrierea online sunt disponibile pe site-ul oficial al EUYO - www.euyo.eu.