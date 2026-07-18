„Odiseea” cucerește criticii de film. Christopher Nolan ar putea câștiga un nou Oscar

Adaptarea cinematografică a poemului epic al lui Homer a debutat cu aprecieri aproape unanime din partea criticilor de specialitate. Producția, realizată cu un buget estimat la 250 de milioane de dolari și filmată pentru ecranele IMAX, este considerată un spectacol cinematografic de amploare și una dintre cele mai ambițioase opere ale regizorului.

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„O capodoperă în toate privințele”

Publicații importante, precum The Guardian, The Independent și The Telegraph au acordat filmului cinci stele.

Criticul Peter Bradshaw, de la The Guardian, a lăudat ambiția și amploarea producției, descriind-o ca un film plin de „îndrăzneală, generozitate și fler”.

La rândul său, Clarisse Loughrey, de la The Independent, consideră că este cea mai bună realizare a lui Nolan până în prezent și filmul care ar putea defini întreaga sa carieră.

Robbie Collin, de la The Telegraph, a mers și mai departe, numind „Odiseea” „cel mai bun film al anului de până acum”.

Kevin Maher, critic la The Times, a rezumat reacția sa într-o singură concluzie: „O capodoperă în toate privințele”.

Și presa americană a primit foarte bine noul lungmetraj. Manohla Dargis, de la The New York Times, a descris filmul ca fiind „o adaptare monumentală”, apreciind fiecare cadru al producției și spunând că pasiunea lui Nolan pentru cinema este vizibilă pe tot parcursul celor aproape trei ore de proiecție. Potrivit acesteia, filmul reprezintă „o afirmare emoționantă a artei și o operă de cinema pur”.

Guy Lodge, criticul-șef al revistei Variety, consideră că „Odiseea” oferă publicului un adevărat festin cinematografic.

În opinia sa, filmul impresionează prin decorurile spectaculoase, ritmul alert și amploarea scenelor de acțiune, fiecare secvență fiind construită ca un moment de maxim impact vizual.

Criticul apreciază și distribuția numeroasă, în care apar nume importante ale cinematografiei contemporane, chiar și în roluri de scurtă durată.

Voci critice

Nu toate recenziile au fost însă lipsite de rezerve.

David Rooney, de la The Hollywood Reporter, consideră că anumite secvențe dintre Odiseu, interpretat de Matt Damon, și Calypso, interpretată de Charlize Theron, încetinesc ritmul poveștii.

Acesta critică și unele dialoguri moderne introduse într-un context mitologic, precum și distribuirea lui Tom Holland în rolul lui Telemah.

Ce spun specialiștii în literatura clasică

Filmul a fost analizat și de experți în literatura antică.

Istoricul și clasicista Mary Beard apreciază faptul că Nolan reușește să transforme epopeea lui Homer într-un film accesibil publicului contemporan și îl consideră o introducere excelentă în universul autorului grec.

Totuși, Beard remarcă faptul că personajul lui Odiseu pierde din complexitatea și umorul prezente în textul original și critică diminuarea rolului unor personaje feminine importante.

O opinie similară exprimă și clasicista Emily Hauser, care consideră că adaptarea pune accent aproape exclusiv pe eroul masculin, în detrimentul personajelor feminine și al unor teme esențiale din epopeea lui Homer.

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Favorit timpuriu la Premiile Oscar

În pofida câtorva observații critice, consensul presei de specialitate este că „Odiseea” reprezintă una dintre cele mai importante lansări cinematografice ale anului.

Entuziasmul criticilor și calificativele aproape perfecte o transformă încă de pe acum într-unul dintre principalii candidați pentru Premiile Oscar, inclusiv la categoria Cel mai bun film, notează theguardian.com.