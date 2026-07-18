Weekend de foc și vijelii: ANM a emis șase coduri galbene de caniculă și furtuni pentru aproape toată țara

Sâmbătă, 18 iulie, canicula și disconfortul termic ridicat vor afecta Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Sunt vizate și Crișana, Banatul, vestul și sudul Olteniei.

Avertizarea acoperă și sud-vestul și centrul Munteniei, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade în aceste zone.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade. Duminică, 19 iulie, canicula se va restrânge spre sudul Olteniei și al Munteniei.

România fierbe, apoi vin furtunile. ANM avertizează asupra unui weekend cu fenomene extreme

În cursul zilei de sâmbătă, zonele montane și Maramureșul vor fi sub avertizare de instabilitate. Vestul și estul Transilvaniei intră, de asemenea, sub incidența codului galben. ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 km/h.

Grindina va avea dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

România, lovită de două extreme meteo. Caniculă de 37°C și furtuni violente în același weekend

Seara, instabilitatea se va extinde spre Oltenia și vestul, nordul și centrul Munteniei. Vor fi posibile averse torențiale, descărcări electrice și grindină de 1-3 centimetri.

În sudul teritoriului, vântul se va intensifica, cu vijelii de 50-70 km/h. Noaptea, fenomenele se vor muta spre Banat, Crișana și Maramureș. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Ce se anunță pentru duminică, 19 iulie?

Duminică, instabilitatea atmosferică va afecta zonele montane și Maramureșul.

Sunt vizate și Transilvania, Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.

ANM anunță averse torențiale și descărcări electrice pe parcursul zilei. Vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h, izolat peste 80 km/h. Grindina va avea dimensiuni de 1-4 centimetri, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp.

(sursa: Mediafax)