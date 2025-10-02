Ion Voicu, omagiat la ICR de Alexandru Tomescu și Mădălin Voicu Jr.

Evenimentul a fost dedicat comemorării marelui violonist Ion Voicu și celebrării impresionantei sale cariere, atât pe plan național, cât și internațional. Publicul a răspuns cu entuziasm invitației, într-un gest de respect și admirație față de moștenirea artistică a uneia dintre figurile emblematice ale muzicii românești.

Manifestarea culturală a fost organizată de Asociația Culturală Ion Voicu, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român și TVR Cultural, și s-a înscris în seria evenimentelor menite să mențină vie memoria și spiritul artistic al lui Ion Voicu, cuprinzând și lansarea volumului „Cu și despre Ion Voicu – convorbiri 1957 - 1992ˮ de Fabian Anton.

„Mulțumim partenerilor noștri - Ministerul Culturii, ICR și TVR – cât și sponsorilor, pentru efortul depus în a păstra vie amintirea maestrului Ion Voicu.ˮ - Mădălin Voicu Jr.

„Le sunt recunoscător iluștrilor interpreți Mădălin Voicu Junior și Alexandru Tomescu pentru acest eveniment și pentru misiunea asumată de a păstra vie, inclusiv pentru tânăra generație, memoria marelui artist Ion Voicu și contribuția sa remarcabilă la cultura română. Este cu atât mai important că publicul are acum prilejul de a descoperi personalitatea sa artistică și prin intermediul unui nou volum. Institutul Cultural Român rămâne pe deplin angajat în misiunea sa de a face cunoscute valorile autentice ale culturii române.” – a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.

Programul serii a cuprins:

George Enescu – Adagio din Suita nr. 1 pentru pian în sol minor, op. 3, „în stil vechi”

– Adagio din Suita nr. 1 pentru pian în sol minor, op. 3, „în stil vechi” Domenico Scarlatti – Sonata pentru pian în re minor

– Sonata pentru pian în re minor Frédéric Chopin – Studiul Revoluționar pentru pian, op. 10 nr. 12 în do minor

– Studiul Revoluționar pentru pian, op. 10 nr. 12 în do minor Ludwig van Beethoven – Sonata Patetica pentru pian (partea I)

– Sonata Patetica pentru pian (partea I) Ion Voicu – In memoriam Enescu, pentru vioară solo

– In memoriam Enescu, pentru vioară solo Pugnani – Kreisler – Preludiu pentru vioară și pian

– Preludiu pentru vioară și pian Ludwig van Beethoven – Sonata Primăverii pentru vioară și pian (partea I)

– Sonata Primăverii pentru vioară și pian (partea I) Ciprian Porumbescu – Balada pentru vioară și pian

Ion Voicu (8 octombrie 1923, București – 24 februarie 1997, București), elev al lui George Enescu, s-a născut într-o familie de muzicieni de etnie romă: bunicul său, Nicolae Voicu, fusese violoncelist, iar tatăl său, Ștefan Voicu, a cântat la vioară și contrabas. Printre cei care l-au inițiat pe Ion Voicu în studiul viorii s-au aflat Garabet Avakian și Vasile Filip, pentru ca la 14 ani să dea examenul de admitere la „Academia Regală de Muzică”, unde a intrat direct în anul V. Fiind admis la Academia Regală de Muzică din București, a reușit să absolve cursurile, care durau șapte ani, în doar trei ani, în 1940. Profesor și îndrumător i-a fost Constantin Niculescu. Primul său loc de muncă a fost cel de violonist în Orchestra Națională Radio, dirijată de celebrul dirijor olandez Willem Mengelberg. A devenit solistul acestui ansamblu, uimind criticii acelei vremi. La unul din concertele sale a atras atenția lui George Enescu, care i-a oferit lecții gratuite. În anul 1946, Yehudi Menuhin a organizat la București un concurs muzical, iar Ion Voicu a obținut primul loc. Din 1954, Ion Voicu a studiat la Conservatorul Ceaikovski cu violoniști celebri ca George Enescu și David Oistrakh. În cei 50 de ani de carieră, Ion Voicu a susținut sute de concerte în întreaga lume: la Paris, New York, Londra, Roma, Viena, Tokyo sau Berlin. Cele peste 100 de LP-uri și CD-uri cu înregistrări ale concertelor sale i-au adus faima peste tot. De la opere uitate și readuse în actualitate, până la lucrări noi, scrise special pentru el de compozitori români și străini, din repertoriul lui Voicu nu a lipsit nimic. A cântat alături de Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Leonid Kogan sau Igor Oistrakh. Prin Decretul nr. 3 din 13 ianuarie 1964 al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, solistului concertist Ion Voicu i s-a acordat titlul de Artist al Poporului din Republica Populară Română „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii și artelor plastice”. Statul român i-a dat maestrului în folosință o vioară „Stradivarius”, fabricată în 1702, care a aparținut lui Joseph Joachim. Ion Voicu a fost directorul Filarmonicii „George Enescu” din București timp de 10 ani. A contribuit la crearea „Orchestrei de Cameră” în 1969, cunoscută în întreaga Europă și prezentă la cele mai importante festivaluri muzicale internaționale.

Mădălin Voicu Jr. se naște într-o familie de muzicieni cu tradiție de sute de ani, fiind crescut și îndrumat artistic de bunicul său, renumitul violonist Ion Voicu. Juniorul începe studiul pianului la vârsta de patru ani, sub îndrumarea cunoscutei profesoare Ludmila Popișteanu, continuatoarea Școlii „Florica Muzicescuˮ. Termină studiile la clasa profesoarei Ileana Busuioc, participând ulterior la cursuri internaționale la Nisa, Cosenza și Salzburg, sub îndrumarea profesorilor Tatiana Nicolaevna, Carlo Zecchi, Fausto Zadra și Claude Helfer. În țară, a luat lecții cu marele Valentin Gheorghiu. Prima apariție pe scenă o are la vârsta de șase ani, interpretând „Ecossaise” de Beethoven. Câștigă la vârsta de 11 ani Premiul I Absolut (acordat în premieră) al Concursului Internațional „Citta di Catanzaro”, urmând ca la vârsta de 14 ani să câștige concursul „Schubertˮ. Abordează orice partitură, dar cel mai apropiat se simte de lucrările lui Mozart, Chopin și Rachmaninoff. Debutează la 15 ani pe scena Sălii Radio cu Orchestra de camera „București-Ion Voicu”, ca apoi să urmeze o carieră națională și internațională ca solist și membru al formațiilor camerale. Susține recitaluri alături de Felicia Filip, Simina Croitoru, Valentin Vasiliu, Dan Claudiu Vornicelu, Constantin Mirea, Ion Bogdan Ștefănescu. A susținut concerte ca solist, acompaniat de orchestrele din Brașov, Brăila, Vâlcea, Ploiești, Iași, Pitești și Constanța, sub bagheta dirijorilor Ilarion Ionescu Galați, Ion Baciu, Ovidiu Bălan, Petre Zbârcea, Răsvan Cernat, Radu Postăvaru, Daniel Jinga, Alexandru Ilie, Gabriel Voicu și, evident, Mădălin Voicu. În București, concertează pe scena Ateneului Român, dar și alături de Orchestra Națională Radio și Orchestra Simfonică București sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Se remarcă pe plan internațional oferind concerte și recitaluri în Franța, Austria, Turcia și Italia. Din 2014 ocupă, prin concurs, postul de consilier artistic al Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher (inițiază și coordonează proiecte cultural-muzicale precum concerte vocal-simfonice și camerale, recitaluri de muzică și poezie, spectacole/turnee cu Orchestra „Romani Filarmoni-Kher” și Orchestra de cameră „RFK” și își pune amprenta ca ilustrator muzical), instituție aflată în subordonarea Guvernului României.

Alexandru Tomescu este violonist, activând și ca solist concertist al Orchestrei Radio România de 20 ani. A fost decorat cu Meritul Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Cariera muzicală fructuoasă a lui Alexandru Tomescu se construiește de la debutul său, în 1985, susținând concerte de succes în întreaga lume, în săli precum Théâtre des Champs Elysées – Paris, Carnegie Hall – New York, Metropolitan Arts Centre – Tokyo sau pe scena Cadogan Hall împreună cu Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta unor maeștri precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach. Este câștigător al Concursului Internațional George Enescu. Angajamentul pe care violonistul şi l-a asumat în 2007, momentul în care a câștigat dreptul de a cânta și a primit vioara Stradivarius Elder-Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, categoria Tezaur, a fost acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument. După o serie aproape neîntreruptă de concerte desfășurate în România și în lume, aproape 20 ani, numele violonistului și al viorii sale au devenit sinonime perfecte. Acesta a creat și dezvoltat unul dintre cele mai importante proiecte de promovarea muzicii clasice și a tinerilor artiști, Turneul Internațional Stradivarius, proiect care se derulează anual, de 18 ani, cu peste 20 concerte în zone urbane și rurale, timp de patru săptămâni, mii de km, adunând mii de spectatori la concerte, concertele sunt sold out, și zeci de mii de telespectatori pe platforme online, social media și televiziune. Alexandru Tomescu susține cursuri de măiestrie pentru vioară și chitară clasică, alături de chitaristul Dragoș Ilie; nu se rezumă doar la a cânta în fața publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta, este ambasador al campaniei Radio România Muzical – „Ascultă 5 minute de muzică clasică” și este solist concertist permanent de elită al Orchestrei Radio România, ansamblu alături de care a susținut zeci de concerte în țară și în străinătate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹