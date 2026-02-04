„JE T’AIME” – un spectacol purtând parfumul dragostei, cu incursiuni muzicale din inima Parisului, pe 13 februarie la Teatrul „Constantin Tănase”

Armoniile seducătoare ale operelor clasice şi acordurile nostalgice ale şansonetelor se vor îmbina într-un program muzical la fel de vibrant ca o zi în pe malurile Senei. Spectatorii vor călători prin „oraşul iubirii,” prin glasul eclatant al tenorului Ştefan von Korch - gazdă şi coordonator al stagiunii Musical Extravaganza, şi prin vocea cristalină a sopranei invitate Oana Maria Şerban.

Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă şi coordonator artistic Musical Extravaganza detaliază: «Muzica este sufletul Parisului, dar şi esenţa iubirii. De la acordurile vibrante ale unui violonist pe Pont des Arts până la marile săli de concert, unde sunetele delicate ale muzicii clasice se împletesc cu ecourile operelor nemuritoare, fiecare colț parizian rezonează cu artă, dragoste și emoție. Iar aceasta este starea de graţie pe care o vom recrea muzical în concertul „Je T’Aime”»

Cei doi solişti vor arăta că oraşul iubirii nu este doar un loc pe hartă, ci o emoție, o promisiune a sentimentelor eterne, care cucereşte, farmecă, inspiră și rămâne pentru totdeauna în sufletul celor care l-au descoperit.

De la acorduri clasice seducătoare, ca o plimbare sub clar de lună pe cheiurile Senei, la arzătoare şansonete ce întregesc atmosfera boemă din cafenele pariziene sau duete celebre ce s-au cântat pe grandioasa scenă a Operei din Paris, evenimentul va creea o stare sufletească inspirată de repertoriul liric francez rafinat şi pasional, dar şi de orizontul romantic şi colorat al şansonetelor.

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2026 include

„Revedere” – 31 ianuarie – Filarmonica Braşov

„Je T’Aime” – 13 februarie – Teatrul „Constantin Tănase” – Sala Savoy, București

„Caruso” – 4 martie – Sala Dalles, București

„Armonii sacre” – 1 aprilie – Sala Dalles, București

„Olé, Torero!” – 24 aprilie – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, București

„Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, București

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles, București

„Carmina Burana” – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău, București

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău, București

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional București– Sala Studio

„Christmas Extravaganza” – 16 decembrie – Sala Dalles, București

Ştefan von Korch – Tenor

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va fi prezent în luna februarie pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie „Los Tres Tenores” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în „Concert la Curtea Imperială” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu „Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania. Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula”, ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de Concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul Național Bratislava.