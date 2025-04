Jennifer Lopez concertează pe 27 iulie, în Piaţa Constituţiei

Jennifer Lopez şi-a dorit în mod special să concerteze în Piaţa Constituţiei, în faţa emblematice clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiştilor internaţionali în Capitală) ca locaţie pentru Up All Night, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa şi Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.



Concertul de la Bucureşti va fi un show incendiar, plin de emoţie, energie şi magie pură, adus de promotorul de eveniment Marcel Avram, în parteneriat cu D&D East Entertainment.



"În cadrul Summer in the City, Jennifer Lopez va oferi publicului român o experienţă totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ţinute inspiraţionale şi o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live", se arată în comunicat.



Turneul "Up All Night Live" este parte dintr-un proiect amplu care include filmul-concept "This is Me Now: A Love Story", în care Lopez joacă alături de alte dive de la Hollywood, precum Jane Fonda şi Sofia Vergara, dar şi lansarea unei platforme cu produse colecţionabile, ce permit publicului să deţină o mică parte din universul J.Lo.



"A fost o perioadă grea, poate cea mai grea din viaţa mea, dar şi cea mai frumoasă. M-am întors către mine însămi, către copii, către adevărul şi sinele meu. Acum sunt pregătită să vă ofer tot ce am mai bun. Voi fi acolo, pe scenă, în faţa voastră, să vă distrez şi să vă inspir!", a afirmat Jennifer Lopez, citată în comunicat.



Biletele, ale căror preţuri pleacă de la 400 lei (Early Bird), s-au pus în vânzare pe Eventim.ro, IaBilet.ro şi, Entertix.ro, iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziţiona Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacţioneze şi să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar şi la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la cote maxime.



Preţurile Early Bird sunt: General Acces - 400 lei; Golden Circle - 650 lei; Diamond Circle - 950 lei; VIP Platform - 1.000 lei; Greet&Foto: 5.000 lei.



Preţul biletelor va creşte pe măsură ce ne apropiem de data evenimentului.

