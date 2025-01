Leontina Văduva şi Cătălin Răducanu deschid Turneul Naţional Bella voce, Bella musica la Ateneul Român, pe 3 februarie 2025

Biletele pentru concertul de la Bucureşti: https://oveit.com/hub/event/bella-voce-bella-musica-03DkmQzg

Pentru prima dată în cariera sa într-un turneu naţional de acest gen, Leontina Văduva va interpreta piese din repertoriul celebrei Edith Piaf, alături de lucrări semnate de compozitori precum Rossini, Verdi, Obradors, Joseph Kosma și Kurt Weill. Programul include și melodii românești nemuritoare, romanțe ale Ioanei Radu sau cântece ale Mariei Tănase.

„Voi avea această plăcere de a împărtăși cu publicul din România un moment inedit pentru mine, pentru că nu am cântat niciodată Edith Piaf până la acest turneu, care a avut 3 avanpremiere, una la Lausanne (Elveția), una la Paris (Franța) și una la București. Va fi ceva nou și, sper, plăcut pentru public, să mă descopere și în acest repertoriu”, spune soprana Leontina Văduva.

Recitalul va beneficia de versatilitatea artistică a lui Cătălin Răducanu, care la Bucureşti va alterna pianul cu țambalul, aducând astfel o notă distinctă interpretărilor. Cei doi muzicieni nu sunt la prima întâlnire artistică, ei susținând în anul 2024 alte trei recitaluri împreună la Lausanne, Paris și București, în cadrul proiectului Turnee de poveste… pretutindeni.

„Aștept cu mare drag întâlnirea muzicală de pe 3 februarie 2025 de la Ateneul Român cu Leontina Văduva, şi zilele care vor urma. Avem o „chimie specială” în timpul actului artistic și ne completăm foarte frumos muzical. Leontina Văduva, după cum bine știm, are o forță expresivă de mare calibru și un timbru fermecător. Îndemn publicul să vină alături de noi la crearea magiei prin muzică pe scena Ateneului.” (pianistul Cătălin Răducanu)

Concertul de la Ateneul Român face parte din Turneul Național Bella voce, Bella musica pe care cei doi artiști îl vor susține în februarie 2025.

Detalii pe site: https://turneedepoveste.ro/bellavocebellamusica/

Turnee de poveste... pretutindeni | Turneul Național "Bella voce, bella musica", cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu

Spot video: https://www.youtube.com/watch?v=OG8ohuIy0BY

Facebook: https://www.facebook.com/bellavocebellamusica/

TURNEE DE POVESTE PRETUTINDENI

24 noiembrie – Lausanne, Christ Church (Eglise Anglicane)

26 noiembrie – Paris, Salle Colonne

4 decembrie – București, Ateneul Român (împreună cu Ruxandra Donose & Sergiu Tuhuţiu şi Teodora Gheorghiu, Sorin Coliban & Diana Ionescu)

ITINERAR TURNEU NAŢIONAL IARNĂ

Bucureşti, Ateneul Român – luni, 3 februarie, ora 19:00

Iaşi, Palatul Culturii – marţi, 4 februarie, ora 19:00

Deva, Sala Pro Arte – joi, 6 februarie, ora 19:00

Braşov, Apollonia Popular (fostul cinema Popular) – vineri, 7 februarie, ora 19

Program muzical:

Gioachino Rossini – La danza

Fernando Obradors – El vito

Giuseppe Verdi – Stornello

Kurt Weill – Speak Low, Stay Well

Joseph Kosma – Et puis après…

Edith Piaf - Padam, Padam

- Mon Dieu

- Non, je ne regrette rien

- Milord

- La foule

- Hymne à l’amour

Henry Mălineanu - Nu se poate

Maria Tănase - Cântec de leagăn

- Cine iubește si lasă

- Tulnicu

- Butelcuţa mea

- Sanie cu zurgălăi

BIOGRAFII

Soprana Leontina Văduva

După studii la Conservatorul din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu, soprana Leontina Văduva a debutat pe plan internațional în 1986 la Teatrul Capitole din Toulouse în Manon de Jules Massenet. Rolul, devenit una dintre cele mai dragi cărți de vizită, a purtat-o spre debutul londonez de la Royal Opera House Covent Garden, etapă care i-a adus prestigiosul premiu Lawrence Olivier (1988). Cu o carieră internațională desfășurată la înalt nivel artistic pe mari scene lirice ale lumii ca Opera „Bastille” și „Theatre des Champs Elyseses” din Paris, „Covent Garden” din Londra, „Teatro alla Scala” din Milano, „Staatsoper” din Viena, „Metropolitan” din New York, Leontina Văduva și-a câștigat un loc binemeritat în galeria marilor voci ale liricii internaționale, impunându-se prin performanțe remarcabile.

Stabilită în Franța, țară care a adoptat-o de la bun început, și care i-a acordat în 1999 titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, iar câțiva ani mai târziu, pe cel de Officier des Arts et des Lettres, Leontina Văduva a devenit rapid una dintre cele mai bune ambasadoare ale repertoriului francez interpretând magistral rolurile Micaëla, Antonia, Julieta și Mireille pe cele mai importante scene ale lumii. Rolul debuturilor în Statele Unite ale Americii (San Francisco, 1996, Metropolitan Opera, New York, 2000) a fost Mimi din „Boema” lui Puccini. Printre dirijorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără James Conlon, Sir Colin Davis, Alain Lombard, Sir Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Antonio Pappano, Michel Plasson și Carlo Rizzi.

Pianistul Cătălin Răducanu

Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții. Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă. În anul 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celei mai mari comunități de români din afara țării.

Din anul 2022 este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate. Din 2023 este protagonistul proiectului artistic intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor. În prezent este lector universitar la UNMB.

