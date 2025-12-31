Putin spune că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, în discursul său de Anul Nou

„Îi felicit pe toţi luptătorii şi comandanţii noştri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi şi în victoria noastră", a declarat Putin într-o scurtă alocuţiune difuzată la televiziunea rusă cu câteva minute înainte ca peninsula estică rusă Kamceatka să intre în 2026.

„Milioane de oameni din întreaga Rusie, credeţi-mă, se gândesc la voi", a mai spus Putin, îndemnându-şi concetăţenii să-i sprijine pe "eroii" care luptă pe front.

Miercuri reprezintă de altfel pentru liderul de la Kremlin şi cea de-a 26-a aniversare a ascensiunii sale la putere, în urma demisiei lui Boris Elţin, pe 31 decembrie 1999, mai aminteşte AFP.

Urările de Anul Nou sunt o tradiţie iniţiată de liderul sovietic Leonid Brejnev; ele sunt transmise la televiziunea publică înainte de miezul nopţii în fiecare dintre cele unsprezece fusuri orare ale ţării şi sunt urmărite de milioane de oameni.AGERPRES