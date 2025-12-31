Putin spune că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, în discursul său de Anul Nou

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Dec 2025   •   21:40
Sursa foto: Hepta/Urările de Anul Nou sunt o tradiţie iniţiată de liderul sovietic Leonid Brejnev

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.

„Îi felicit pe toţi luptătorii şi comandanţii noştri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi şi în victoria noastră", a declarat Putin într-o scurtă alocuţiune difuzată la televiziunea rusă cu câteva minute înainte ca peninsula estică rusă Kamceatka să intre în 2026.

„Milioane de oameni din întreaga Rusie, credeţi-mă, se gândesc la voi", a mai spus Putin, îndemnându-şi concetăţenii să-i sprijine pe "eroii" care luptă pe front.

Miercuri reprezintă de altfel pentru liderul de la Kremlin şi cea de-a 26-a aniversare a ascensiunii sale la putere, în urma demisiei lui Boris Elţin, pe 31 decembrie 1999, mai aminteşte AFP.

Urările de Anul Nou sunt o tradiţie iniţiată de liderul sovietic Leonid Brejnev; ele sunt transmise la televiziunea publică înainte de miezul nopţii în fiecare dintre cele unsprezece fusuri orare ale ţării şi sunt urmărite de milioane de oameni.AGERPRES

