Mariah Carey, la 56 de ani, va primi premiu pentru întreaga carieră și va cânta la Premiile MTV VMA

Evenimentul va avea loc pe 7 septembrie și va fi găzduit de LL Cool J la UBS Arena din New York.

Carey, care a debutat pe scena VMA în 1991 cu piesa „Emotions”, și-a construit o carieră de excepție, cu 19 single-uri pe locul 1 în Billboard Hot 100, mai multe decât orice alt artist solo, și peste 220 de milioane de albume vândute la nivel mondial. În 1998, ea și Whitney Houston au creat un moment memorabil alături de public, purtând rochii identice la deschiderea show-ului.

Aceasta va fi prima apariție live a artistei la VMA după 20 de ani, ultima dată performând în 2005 cu hiturile „We Belong Together” și „Shake It Off”. Carey a prezentat Video Vanguard Award în 1997, iar anul acesta, premiul va marca recunoașterea carierei sale impresionante, care se întinde pe mai bine de trei decenii.

Carey va lansa pe 26 septembrie cel de-al 16-lea album de studio, „Here for It All”, al cărui single „Type Dangerous” este nominalizat la categoria Best R&B Video la VMA 2025. Dacă va câștiga, acesta va fi primul său VMA obținut în competiție.

Evenimentul va include și prestații ale artiștilor Sabrina Carpenter, Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin cu DJ Snake, Ricky Martin. Busta Rhymes va primi MTV VMA Rock the Bells Visionary Award, iar Ricky Martin va fi onorat cu Latin Icon Award.

Nominalizările sunt conduse de Lady Gaga (12) și Bruno Mars (11), urmați de Kendrick Lamar (10), ROSÉ și Sabrina Carpenter (8 fiecare), Ariana Grande și The Weeknd (7 fiecare), și Billie Eilish (6).

