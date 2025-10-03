Marin Cazacu și Violoncellissimo pornesc în luna octombrie în cel de-al 7-lea Turneu Național „Clasic la puterea a treia”. Concert la Ateneul Român pe 26 octombrie

Turneul va avea loc în lunile octombrie și noiembrie și include o avanpremieră la Brăila pe 4 octombrie, apoi concerte la Pitești (10 octombrie), Deva (12 octombrie), Reghin (18 octombrie), Bistrița (19 octombrie), Brasov (25 octombrie), Iași (8 noiembrie) cu deja tradiţionalul concert de la Ateneul Român din București, pe 26 octombrie.

Turneul Național Clasic la Puterea a treia continuă să fie o sărbătoare a violoncelului și un prilej de a aduce în fața publicului din întreaga țară o energie muzicală unică. Îmi doresc ca fiecare concert să fie o experiență de neuitat, în care sunetul acestui instrument să ajungă la sufletele tuturor. Prin acest turneu, vrem să arătăm că muzica clasică poate fi accesibilă și plină de viață, indiferent de orașul în care ajungem. (violoncelistul Marin Cazacu)

Violoncellissimo este unul dintre cele mai active ansambluri camerale românești din ultimii 25 de ani, fondat de violoncelistul Marin Cazacu, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București și director general al Filarmonicii „George Enescu”. De-a lungul timpului, ansamblul a adus împreună actuali și foști studenți ai săi, construind un repertoriu divers și deschizând noi drumuri în promovarea muzicii și a tinerelor talente.

În anul 2001, concertul susținut de Violoncellissimo în cadrul Festivalului Internațional George Enescu s-a bucurat de un mare succes. Șapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de violonceliști au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert demn de cartea recordurilor”, după cum a scris, la acel moment, presa. În data de 26 mai 2013, Marin Cazacu a urcat din nou pe scena Ateneul Român, de această dată într-un concert extraordinar alături de 100 de violonceliști.

În ultimii ani, ansamblul Violoncellissimo a susținut concerte în cadrul a unor importante evenimente culturale din România și străinătate, dintre care amintim: Concert cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Ziua Culturii Naționale, Gala premiilor UNITER, Hope Concert și UNESCO 2021, prezenţele la Expoziţiile Mondiale din Dubai Expo 2020 şi Osaka – Japonia Expo 2025. În 2023, Violoncellissimo a susținut două concerte extraordinare cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României la Madrid şi Barcelona. În mai 2025, a susținut un concert extraordinar în fața a mii de japonezi la Expo 2025 Osaka.

ITINERAR 2025

4 octombrie, ora 17:00 – Brăila, Teatrul Maria Filotti – Avanpremieră

10 octombrie, ora 19:00 – Piteşti, Sala Filarmonicii

12 octombrie, ora 19:00 – Deva, Centrul cultural

18 octombrie, ora 19:00 – Reghin, Casa de cultură „Eugen Nicoară”

19 octombrie, ora 19:00 – Bistriţa, Palatul Culturii

25 octombrie, ora 19:00 – Brașov, Sala Patria

26 octombrie, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român

8 noiembrie, ora 19:00 – Iaşi, Sala Voievozilor din Palatul Culturii

Un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

Producător: Pro Contemporania

Partener principal: BRD – Groupe Société Générale

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener de mobilitate: Animawings

Partener de tradiţie: JTI

Sponsori: Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri: The Culture Club, ACTA, Fundaţia Prietenii Muzicii Serafim Antropov

Parteneri media: Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Asociaţia Culturală Dobondi Art, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Filarmonica din Piteşti, Filarmonica din Braşov, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Filarmonica Lyra-George Cavadia din Brăila, Palatul Culturii din Iaşi, Ateneul Iaşi, Asociaţia Artiştilor Lutieri din România

