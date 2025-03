Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Dolly Parton lansează o nouă piesă dedicată soțului său regretat Dolly Parton lansează o nouă piesă dedicată soțului său regretat

Sursa foto: Hepta

Dolly Parton a lansat un nou cântec, „If You Hadn't Been There”, dedicat fostulu său soț, Carl Dean, care a murit luni la vârsta de 82 de ani, informează, vineri, The Guardian.