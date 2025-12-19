O seară de Crăciun cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu: Bella voce, bella musica la Bucharest Opera Christmas Market, duminică, 21 decembrie. Concert pe esplanada operei cu intrare liberă

Un eveniment special, oferit de cei doi muzicieni pentru publicul care deja s-a obișnuit să îi asculte în Turneul Național Bella voce, bella musica.

„Îmi doresc ca acest recital să fie, pur și simplu, o întâlnire firească între noi și oamenii care ne ascultă. Venim cu piese pe care le iubim și care ne însoțesc de ani de zile: cântece de Crăciun, colinde românești, melodii franțuzești, toate așezate într-un fir care să aibă sens și să lase loc și de respirație”, spune soprana Leontina Văduva, pentru care fiecare concert în România este o mare bucurie.

Un program care îi va încălzi pe spectatori, cu melodii de Crăciun, colinde românești, dar și hituri ale lui Edith Piaf, spune pianistul Cătălin Răducanu: „Am gândit programul împreună cu doamna Leontina Văduva ca pe o seară în care nu simți când treci de la un gen la altul. De la verva unor lucrări precum La danza, până la piesele lui Edith Piaf și colindele noastre, totul e construit pe ideea de dialog: între voce și pian, între scenă și oameni, între ceea ce știm și ceea ce trăim împreună acum.”

Cei care vin la recitalul celor doi artiști vor mai asculta și Sanie cu zurgălăi sau piesa Mariei Tănase, Cine iubește și lasă. Seara va fi completată de The Christmas Song de Mel Tormé, cunoscută publicului larg în versiunea interpretată de Nat King Cole, alături de alte pagini muzicale alese pentru a fi cântate într-un cadru prietenos.

Bella voce, bella musica, cu soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu, va fi un recital pentru oameni care se opresc din mers, copii, turiști, spectatori care vin special pentru recital, pentru toți cei care vor să asculte, să fredoneze în gând sau să se lase, pur și simplu, în voia muzicii.

Luminile târgului, sunetele îndepărtate ale orașului și scena de pe esplanadă vor crea un spațiu perfect pentru un recital care tratează repertoriul de sărbători cu seriozitate artistică, dar fără rigiditate, deschis tuturor celor care aleg să fie la Bucharest Opera Christmas Market.

Programul complet al evenimentelor: https://operachristmasmarket.ro/

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Operei Naționale București.

BIOGRAFII

Leontina Văduva este una dintre cele mai apreciate soprane lirice ale generației sale, recunoscută pe marile scene internaționale pentru timbrul său cald, rafinamentul frazării și sensibilitatea interpretativă.

A urmat studiile muzicale la Conservatorul din București, sub îndrumarea legendarei soprane Arta Florescu, apoi și-a perfecționat tehnica vocală în Franța. A debutat internațional în 1986, la Théâtre du Capitole din Toulouse, în rolul Manon din opera omonimă de Massenet – rol cu care avea să se impună rapid pe marile scene ale lumii.

În 1988, Leontina Văduva a fost distinsă cu prestigiosul Premiu Laurence Olivier pentru debutul său la Royal Opera House Covent Garden din Londra, confirmându-și poziția în elita lirică europeană. Cariera sa internațională a inclus apariții de prim rang la Opéra Bastille și Théâtre des Champs-Élysées din Paris, Teatro alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera din New York, Teatro Real din Madrid, San Francisco Opera, Grand Théâtre de Genève, printre altele.

A interpretat cu mare succes roluri emblematice precum Mimi (La Bohème), Juliette (Roméo et Juliette), Micaëla (Carmen), Antonia (Les Contes d’Hoffmann), Liù (Turandot), Gilda (Rigoletto), Marguerite (Faust), câștigând aprecierea dirijorilor și publicului deopotrivă.

A colaborat cu nume ilustre ale baghetei dirijorale precum Sir Colin Davis, Michel Plasson, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Kent Nagano, James Conlon, Riccardo Muti, Carlo Rizzi și Alain Lombard.

Pentru contribuția sa la promovarea culturii franceze, a fost decorată de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor – în rang de Chevalier (1999) și ulterior Officier.

Leontina Văduva este și o prezență activă în viața muzicală a comunităților românești din diaspora, fiind implicată în proiecte educaționale și de promovare a repertoriului românesc în context internațional. De-a lungul carierei, a înregistrat pentru case de discuri de prestigiu și a fost invitată în numeroase gale și festivaluri internaționale.

Pianistul Cătălin Răducanu (n.1992) este absolvent al colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor - turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celei mai mari comunități de români din afara țării.

Tot în 2024, a participat la prima ediţie a proiectului itinerant Turnee de poveste pretutindeni, în care a susţinut două recitaluri alături de Leontina Văduva la Lausanne şi la Paris.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În 2024-2025, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, prima ediţie a Turneului Național Bella voce, Bella muzica.

În prezent, este lector universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator, cât și de profesor de improvizație.