O piesă Beatles, refăcută cu IA, a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rock

Piesa se numește Now and Then, iar inteligența artificială a fost folosită pentru a elimina zgomotele de fond și pentru a izola vocea lui John Lennon. Cântecul a făcut furori încă de la nominalizarea la Premiile Grammy. În cadrul ceremoniei, Now and Then a obținut premiul pentru cea mai bună interpretare rock.

„Este cu adevărat uimitor, dacă te gândești bine. Beatles au făcut o treabă incredibilă, sunt încă în domeniu și oamenii încă le ascultă muzica. Sunt cea mai bună trupă din toate timpurile”, a spus Sean Ono Lennon, fiul lui John Lennon, care a urcat pe scenă pentru a vorbi în numele trupei, potrivit Le Figaro.

Inițial, piesa a fost înregistrată de John Lennon cu zeci de ani în urmă ca un demo. Piesa a fost „curățată” cu ajutorul inteligenței artificiale, iar Paul McCartney a dat asigurări că „nimic nu a fost creat artificial”. De altfel, nominalizarea și premiul au provocat dezbatere cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în industria muzicală.

Academia Grammy a adoptat o regulă în urmă cu doi ani conform căreia „doar creatorii umani sunt eligibili” pentru premii. „O lucrare care nu conține un autor uman nu este eligibilă în nicio categorie”, a stabilit academia.

