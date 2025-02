Premiile Grammy 2025: Beyoncé câștigă trofeul pentru cel mai bun album

Cowboy Carter a fost desemnat cel mai bun album country la cea de-a 67-a ediție a Premiilor Grammy. Premiul a fost anunțat de Taylor Swift, un alt artist care a schimbat cu succes genurile și care concurează cu Beyoncé pentru premiul principal, albumul anului.

„Wow, chiar nu mă așteptam la asta”, a spus vedeta, mulțumind „tuturor artiștilor incredibili din țară” care au votat pentru premiul ei, potrivit BBC.

Beyoncé a ajuns la 34 de premii Grammy, un record al evenimentului muzical.

Premiul a fost oferit la cinci luni după ce Beyoncé a fost respinsă la Country Music Awards chiar dacă era prima femeie de culoare cu un hit numărul unu în topul Hot Country Songs, cu Texas Hold 'Em.

Ceremonia de la Arena Crypto.com din Los Angeles a fost completată cu o strângere de fonduri pentru persoanele afectate de incendiile din California. O statistică provizorie arăta că organizatorii au strâns peste 7 milioane de dolari, scrie Mediafax

Beyoncé a primit cel mai important premiu al serii pentru "Albumul anului", iar Kendrick Lamar a câştigat toate categoriile la care a fost nominalizat, inclusiv "Cântecul" şi "Înregistrarea anului".

Imnul "Not Like Us" al lui Kendrick Lamar a câştigat cinci premii Grammy pentru "Înregistrarea anului", "Cântecul anului", "Interpretare rap", "Cel mai bun cântec rap" şi "Cel mai bun videoclip". Lamar devine câştigător la Grammy de 22 de ori.

Lady Gaga şi Bruno Mars au câştigat un Grammy pentru "Cea mai bună interpretare pop/ duo grup" cu "Die With a Smile". Artista a lansat probabil cel mai puternic apel la ordinele executive anti-trans ale lui Trump, inclusiv o proclamaţie din prima zi conform căreia Statele Unite vor recunoaşte doar două genuri (masculin şi feminin) şi că acestea nu pot fi schimbate.

Shakira a câştigat premiul pentru "Cel mai bun album pop latino" cu "Las Mujeres Ya No Lloran".

Chappell Roan a câştigat premiul pentru "Cel mai bun artist nou", în timp ce Sabrina Carpenter a câştigat primul său Grammy pentru "Cel mai bun album vocal pop" pentru "Short n' Sweet".