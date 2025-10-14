Recital cameral susținut de Theodor Andreescu (vioară) și Verona Maier (pian) la Institutul Cultural Român

Prin alăturarea acestor două lucrări, programul propus creează o punte de dialog între clasicismul vienez și spiritul autentic românesc, oferind publicului o experiență muzicală de excepție. Recitalul contribuie la promovarea muzicii clasice și la susținerea patrimoniului cultural românesc. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Născută la București pe 31 decembrie 1961, Verona Maier a început studiul pianului la vârsta de șase ani, ca elevă a profesoarelor Maria Spirescu, Maria Zaharescu și Angela Marbé. În 1980 a devenit studenta profesoarelor Ioana Minei și Ana Pitiş la Conservatorul bucureștean, pe care l-a absolvit în 1984. În 2006, a obținut titlul de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, iar din 1990 este profesor universitar și, din 2016, prorector al aceleiași instituții. Ca muzician-interpret (pianist, clavecinist, organist, percuționist) sau profesor, a susținut concerte și recitaluri și a participat la festivaluri, emisiuni radio și TV, a fost invitată ca membru sau președinte în jurii de concursuri și a susținut cursuri de măiestrie în România și în numeroase țări europene, precum și în Israel și Iran. Este prezentă pe CD-uri produse în România și Germania și a oferit publicului peste 150 de lucrări muzicale în primă audiție. Verona Maier a colaborat la muzica unor filme regizate de Șerban Marinescu, Lucian Pintilie, Mircea Veroiu, Petru Maier Bianu și este membru al Uniunii Cineaștilor din România din 2014. Din 2009 coordonează echipele de pianiști acompaniatori oficiali ai Concursului Internațional George Enescu – secțiunile vioară și violoncel. Este vicepreședinte al Fundației ACCUMM, alături de care a organizat Stagiunea Muzicală a Fundației, găzduită de Palatul Suțu. În 2004 a primit Medalia Meritul Cultural, clasa I, conferită de Președinția României.

Theodor Andreescu îndeplinește în prezent funcția de Concertmaestru al Orchestrei Naționale Simfonica a României/Orchestrei Române de Tineret. Și-a început parcursul artistic ca membru al Orchestrei Tineretului din Uniunea Europeană, evoluând de la poziția de violist tutti la cea de violă principală. A colaborat cu ansambluri prestigioase precum Orchestra Simfonică Aalborg (Danemarca) și Camerata Regală (București). A participat la festivaluri internaționale precum SoNoRo, RaDiRo, Young Euro Classic (Germania), Robecco Summer Night (Olanda), Graffenegg (Austria), Festivalul Bolzano (Italia) și Festivalul Internațional din Edinburgh (Marea Britanie). De-a lungul carierei, a lucrat cu dirijori de renume, printre care Bernard Haitink, Cristian Mandeal și Peter Stark, experiențe ce i-au modelat profund evoluția artistică.