Ricky Martin îl laudă pe Bad Bunny după succesul de la Grammy

Ricky Martin a publicat o scrisoare deschisă emoționantă în cotidianul portorican El Nuevo Día, marți, sub titlul „Când unul dintre noi reușește, reușim cu toții”, în care îl felicită pe colegul său și compatriotul Benito Martínez.

„Benito, frate, să te văd câștigând trei premii Grammy, unul dintre ele pentru Albumul Anului cu un material realizat integral în spaniolă, m-a atins profund. Nu doar ca artist, ci ca portorican care a urcat pe scenele lumii purtând cu el limba, accentul și povestea sa”, a scris Martin.

Artistul a subliniat importanța faptului că Bad Bunny a refuzat să-și dilueze identitatea pentru succes internațional.

„Ai câștigat fără să schimbi culoarea vocii tale. Ai câștigat fără să-ți ștergi rădăcinile. Ai câștigat rămânând fidel Puerto Rico”, mai scrie artistul.

Bad Bunny a devenit primul artist din istorie care a câștigat Grammy-ul pentru Albumul Anului cu un disc complet în limba spaniolă.

Debí Tirar Más Fotos a stat patru săptămâni pe locul 1 în Billboard 200 și 50 de săptămâni în fruntea clasamentului Top Latin Albums. Albumul a mai câștigat și premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană, iar piesa „EoO” a fost desemnată cea mai bună interpretare de muzică globală.

Ricky Martin a amintit și discursul lui Bad Bunny de pe scena Grammy, în care artistul a apărat comunitatea de imigranți și a criticat politicile dure ale agenției americane ICE.

„Când ai vorbit despre imigranți, despre un sistem care persecută și separă, ai vorbit dintr-un loc pe care îl cunosc foarte bine - acolo unde frica și speranța coexistă”, a spus Martin.

„Această reușită este pentru o generație pe care ai învățat-o că identitatea nu este negociabilă și că succesul nu este în conflict cu autenticitatea”, a încheiat Ricky Martin.

(sursa: Mediafax)