Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Fanii îl pot întâlni personal la concertele din Timișoara și București printr-o experiență Meet & Greet exclusivă

Pentru a marca această premieră, organizatorii lansează o experiență exclusivă dedicată fanilor: Meet & Greet cu Russell Crowe, o ocazie rară de a-l întâlni personal pe unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Până pe 26 iulie, admiratorii artistului își pot rezerva pachetul special, care include:

fotografie alături de Russell Crowe;

o scurtă sesiune Meet & Greet;

poster oficial semnat de Russell Crowe;

un vinil Indoor Garden Party, semnat de artist.

Celebrul artist a transmis cu acest prilej un mesaj video, adresat fanilor din România, o invitație la concertele ce vor avea loc în Timișoara și București.

Mesaj video Russell Crowe: https://youtu.be/LJLjOSG8G9A?is=AWiarq4_BZ_dWxZA

Cunoscut în întreaga lume pentru interpretările sale memorabile din Gladiator, A Beautiful Mind, Cinderella Man și Master and Commander, Russell Crowe este însă și un muzician cu o experiență de peste patru decenii. Artistul a început să cânte încă din adolescență, cu mult înainte ca Hollywoodul să îl transforme într-un star internațional, iar muzica a rămas constant una dintre marile sale pasiuni.

Astăzi, alături de The Gentlemen Barbers, Russell Crowe continuă acest parcurs artistic prin turneul Indoor Garden Party, un proiect muzical apreciat de publicul din Australia, Europa și America. Concertul propune un repertoriu cu influențe de rock clasic, folk, country și blues, în care piesele originale se împletesc cu reinterpretări inspirate, povești din culisele unei cariere extraordinare și momente de dialog spontan cu spectatorii.

Show-ul Indoor Garden Party este o experiență construită în jurul muzicii live și al autenticității. Atmosfera intimă, apropierea dintre artiști și public și energia trupei The Gentlemen Barbers transformă fiecare reprezentație într-o întâlnire memorabilă, diferită de formatul unui spectacol convențional.

Venirea lui Russell Crowe & The Gentlemen Barbers în România reprezintă una dintre cele mai importante premiere concertistice ale anului 2027, iar experiența Meet & Greet completează acest moment cu o oportunitate pe care puțini fani au șansa să o trăiască: o întâlnire față în față cu actorul care a dat viață legendarului Maximus și cu muzicianul care continuă să cucerească publicul pe scenele lumii.

Pachetul Meet & Greet include:

fotografie cu Russell Crowe;

scurtă interacțiune Meet & Greet;

poster semnat de Russell Crowe;

vinil Indoor Garden Party, semnat de artist.

Important: Pachetul Meet & Greet nu include accesul la concert. Biletul pentru spectacol trebuie achiziționat separat, din oricare dintre categoriile disponibile.

Pachetul Meet & Greet este disponibil până la 26 iulie, iar biletele pot fi achiziționate exclusiv pe Eventim.ro.